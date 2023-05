Há uma instalação botânica para ver num labirinto no Bolhão

Instalação de Mariana Salgueiro Rocha é desvendada esta sexta-feira no mercado portuense.

“Botanical resonance” é o nome da instalação criada por Mariana Salgueiro Rocha, a apresentar esta sexta-feira, dia 5, a partir das 18 horas, na loja The Labyrinth, no Mercado do Bolhão, no Porto.

A inauguração deste trabalho, que resulta de uma residência artística em colaboração com o designer de moda Ivan Hunga Garcia, será complementada nesta ocasião por uma performance ao vivo.

Mariana Salgueiro Rocha é natural de São João da Madeira, reside no Porto e tem formação que cruza as belas artes com o design de som. A sua produção artística tende a focar-se na relação do som com o espaço, o corpo e suas reações involuntárias.

Tudo acontece em The Labyrinth, loja associada à Prof, marca de calçado, acessórios e vestuário, que se define como um local onde “o conceito de objeto e corpo são questionados numa relação co-dependente entre produto, instalação, escultura, fotografia e projeção – todos os elementos coexistem numa dimensão de tempo e espaço que desafia as suas funções e conceções originais”.