Há oito novas sardinhas na coleção Sardinhas by Bordallo Pinheiro

A coleção “Sardinhas by Bordallo Pinheiro” renova-se todos os anos, contemplando 100 sardinhas originais, e este ano contou com as participações criativas de artistas como Fábio Porchat e Hugo van der Ding. Há oito novas sardinhas para conhecer neste "cardume".



Fábio Porchat, Mónica Sintra, Hugo van der Ding, Valter Hugo Mãe, Pedro Granger, Evelina Oliveira, Leona Rose e Ana Bacalhau foram convidados a desenhar ou contribuir com ideias para as sardinhas deste ano da coleção “Sardinhas by Bordallo Pinheiro” e o resultado está à vista – e à venda nas lojas Bordallo Pinheiro e Vista Alegre. São oito novas sardinhas que contam, cada uma, a sua história, num total de 100 pequenos peixes feitos em cerâmica.

Os artistas – humoristas, cantores, atores, ilustradores, entre outros – “transpuseram para a ‘pele’ da sardinha a sua história em imagens, ilustrações, cores e formas. Todas contam uma história que os autores quiseram partilhar com os apreciadores da centenária marca portuguesa”, descreve a Bordallo Pinheiro em comunicado acerca da coleção. Cada peça é vendida separadamente por 19,90 euros, ou em packs de duas, por 37,90 euros.

A sardinha original nasceu há mais de um século pelas mãos experientes de Raphael Bordallo Pinheiro. Em 2014, a Fábrica de Faianças Artísticas Bordallo Pinheiro, fundada em 1884 nas Caldas da Rainha, juntou-se numa parecia com a EGEAC/Câmara Municipal de Lisboa e lançou o repto a vários artistas, para que desenhassem sardinhas originais. Daí para cá, todos os anos tem sido lançado um “cardume” novo.

Conheça em detalhe, em baixo, as oito novas sardinhas da coleção “Sardinhas by Bordallo Pinheiro”.

Camões by Evelina Oliveira (Ilustradora – Portugal)

N’ Os Lusíadas, Camões narra episódios da nossa história cobrindo de mito, tragédia e glória as façanhas dos marinheiros portugueses no desbravamento de caminhos marítimos e na descoberta de outros mundos. Autora e obra confundem-se e vivem para além dos tempos no imaginário coletivo e na língua de um povo.

Os Deuses são de Ferro by Valter Hugo Mãe (Escritor – Portugal)

Os autores vivem fixos na ideia de que dos oceanos renascerá o último sentido da vida. A promessa de haver um juízo sobre tudo quanto fazemos parece um aviso com o que fazemos ao planeta. Ocorreu-lhes pensar que os deuses resistem até que sintam necessidade de retaliar. Um dia, o planeta vai responder à perturbação que criamos.

Paz sem Espinhas by Pedro Granger (Actor – Portugal)

Numa altura em que falar de PAZ e fazer a PAZ é tão importante, aqui vos sirvo esta sardinha de Paz Sem Espinhas. Uma paz que podemos começar a construir na nossa casa, na nossa rua, na nossa maneira de estar na vida. E assim, com um bater do coração tão mais bonito, uma paz que podemos ir espalhando pelas pedras da calçada, levando-a a quem mais precisa. É que isto da paz sabe mesmo bem e é como a sardinha, só existe e só é mesmo boa se for sem espinhas.

Viagem by Fábio Porchat (Humorista – Brasil)

Com ícones coloridos e dinâmicos, Fábio Porchat retrata alguns elementos emblemáticos de paisagens mais e menos distantes. Uma estética pop-naïve que lhe permite expressar a sua paixão pelas viagens e pelas nuances nas experiências que elas proporcionam.

Sardinha Rainha by Ana Bacalhau (Cantora – Portugal)

Em Portugal, o bacalhau é rei. Mas a sardinha é rainha. Por isso, Ana Bacalhau, cuja antroponímia já revela fidalguia gastronómica, decidiu juntar dois dos nossos maiores ícones: a sardinha e os brincos de rainha, daí fazendo nascer esta sardinha régia, filha da mais fina filigrana portuguesa.

Sardallo by Hugo van der Ding (Humorista – Portugal)

Da mente do humorista, radialista, cartoonista, analista satírico da sociedade, e confesso bordalliano, nasce Sardallo. Híbrido de Sardinha, Raphael Bordallo Pinheiro e Hugo van der Ding (quem decerto não desdenhará um monóculo e bigode farfalhudo em ocasiões especiais), Sardallo não é uma Sardinha malcriada, mas possui uma personalidade cáustica e excêntrica. Contem com ela para molhar a pena no sardinheiro e descrever o que lhe vai na espinha.

Vida by Mónica Sintra (Cantora – Portugal)

Mónica Sintra. Mulher. Mãe. Cantora. Vive para a música, mas sempre deu tudo de si aos que lhe são queridos. Este sentido de proteção fê-la valorizar ainda mais a missão dos bombeiros: cuidar e proteger a comunidade com total entrega. Esta Sardinha é uma homenagem à sua coragem e abnegação.

Calypso by Leona Rose (Artista Contemporânea – França)

Calypso, é uma homenagem à Califórnia e aos seus verões sem fim e estilo de vida relaxado. As formas são abstratas e os pigmentos vívidos, tal como o universo onírico que a autora cria na sua arte. Um universo onde agora pontua uma Sardinha de sonho!