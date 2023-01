Gastronomia da Região de Coimbra prova-se em festival na Mealhada

Do leitão assado ao arroz de lampreia, os sabores tradicionais dos 19 concelhos da Região de Coimbra provam-se durante três dias, com a estreia do festival Winter Fest Food, na Mealhada, entre 13 e 15 de janeiro.

A Mealhada foi o concelho escolhido para acolher um festival gastronómico que, ao longo de três dias, promete valorizar produtos diferenciadores dos concelhos que compõem a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, bem como estimular a sua venda. “O Winter Food Fest vai ser um momento de festa, de alegria, de convívio e, sobretudo, de promoção da qualidade dos produtos endógenos. Neste certame, que visa promover e dar a conhecer a qualidade dos produtos endógenos da nossa Região, celebramos as cores e os sabores do outono e do inverno”, disse o presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra, Emílio Torrão.

Durante a conferência de imprensa sobre o Winter Food Fest, que terá lugar nos dias 13, 14 e 15 de janeiro, em pleno coração da cidade da Mealhada, Emílio Torrão sublinhou que este evento visa também combater a sazonalidade dos eventos gastronómicos. “Todas as câmaras municipais vão tendo os seus eventos gastronómicos e a CIM tem a obrigação de congregar todos num único propósito, que é sentar todos à mesma mesa: a mesa da Região de Coimbra, uma mesa. O nome do evento está escrito em inglês precisamente para atrair turistas estrangeiros”, explicou.

Segundo o presidente da CIM Região de Coimbra, há muito que se percebeu que a gastronomia é “um fator agregador, para a unir, ainda mais, numa verdadeira região metropolitana de Coimbra”. “Casamos a gastronomia com a tradição, com a identidade de cada lugar, com a identidade da região. E hoje, cada vez mais, temos uma identidade própria”, indicou. No seu entender, nos últimos dois anos, Coimbra afirmou-se como uma região gastronómica, que tem uma estratégia “ancorada na valorização do território, das comunidades, afirmando a identidade”.

“Este festival de gastronomia de inverno tem a particularidade de, pela primeira vez, juntar 19 municípios, com uma mostra de cada um dos municípios, escolhida por cada um dos municípios e que, estrategicamente, cada um de nós, enquanto presidentes de Câmara, vai tentar promover”, esclareceu. Na sua intervenção, o também presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, evidenciou ainda que “a região metropolitana de Coimbra está viva e come bem à mesa da região”. “Come saudável e promove a dieta mediterrânica”, acrescentou.

Para a realização do Winter Food Fest, será colocada uma tenda na rua Doutor José Cerveira Lebre, que acolherá ‘stands’ com produtos diferenciadores de cada um dos 19 municípios que integram a CIM Região de Coimbra e que estarão disponíveis para serem degustados e comprados pelos visitantes.

Também no Largo do Tribunal será montada outra tenda e um palco, sendo este o espaço onde terão lugar ‘showcookings’, animação cultural e espetáculos musicais. Para o presidente da Câmara Municipal da Mealhada, António Jorge Franco, este evento é uma grande oportunidade para os 19 municípios da região de Coimbra darem a conhecer a excelência dos seus produtos. “É uma oportunidade para as pessoas virem aqui degustar e levar para casa uma grande variedade produtos da região”, sustentou.

De acordo com o autarca anfitrião, trata-se de uma iniciativa para atrair pessoas à região, levando também “vida” ao centro histórico da Mealhada e impulsionando as vendas do comércio local. “Quem não gostar de leitão, poderá comer arroz de lampreia, por exemplo. Somos uma região muito rica em termos gastronómicos”, concluiu. Este evento da Região de Coimbra encerra as iniciativas da distinção “Região Europeia de Gastronomia 2021-2022”.

Integram a CIM da Região de Coimbra os municípios de Arganil, Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Góis, Lousã, Mira, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penacova, Penela, Soure, Tábua e Vila Nova de Poiares, no distrito de Coimbra, Mealhada (Aveiro) e Mortágua (Viseu). Saiba mais sobre o festival aqui.