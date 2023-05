Fromagerie de Lisboa reúne mais de 80 queijos para provar e comprar

Queijos de múltiplas cores, charcutaria artesanal, vinhos e produtos conexos compõem a oferta da Fromagerie de Lisboa, a nova loja que tem conquistado lisboetas e estrangeiros, ao pé do Largo do Rato, em Lisboa.

É uma vitrine em constante mutação aquela que a Fromagerie de Lisboa apresenta aos clientes, na Avenida Álvares Cabral, a dois passos do Largo do Rato. Vanessa Gonçalves, o marido Yohann Ambraisse e o sócio de ambos Frédéric Bussy abriram a queijaria há menos de cinco meses, mas a procura tem superado as expectativas, conta Yohann à “Evasões” enquanto a mulher atende mais um cliente. Há cerca de 80 variedades de queijos disponíveis diariamente e a oferta está sempre a crescer.

Algarvia do lado do pai e lisboeta do lado da mãe, Vanessa cresceu e viveu em Lyon em virtude de os pais terem emigrado, abrindo uma loja de produtos nacionais que rapidamente se tornou popular junto da comunidade portuguesa. Tendo os negócios a correr na família desde cedo, foi com naturalidade que se juntou ao marido, cujos avós eram agricultores, para criar esta fromagerie, ao fim de três anos a viverem na Costa da Caparica. Com dois filhos, procuraram qualidade de vida para a família.

Na Fromagerie de Lisboa – associada da Laiterie La Côtière – o casal dá a provar os queijos franceses, mas também a cultura do país onde é hábito terminar a refeição com uma tábua de queijos. A oferta encontra-se dividida por famílias e não por origens, entre queijos portugueses (de Azeitão, ilhas de São Miguel e São Jorge, Serra da Estrela e alentejanos); queijos de cabra; pasta lavada; croute fleurie; pasta mole com crosta natural; pasta prensada; e queijos azuis.

Pouligny Saint-Pierre, crottin, valençay e maroille são alguns dos queijos franceses disponíveis e que o casal diz comprar diretamente aos produtores, para conseguir vendê-los “a preço justo e acessível”. França está em maior número, mas também os há de Itália, Reino Unido, Holanda, Espanha e Suíça. A experiência de compra é guiada por Vanessa, podendo os clientes provar um pouco de cada queijo antes de os comprar. Os queijos tanto podem ser vendidos ao peso como à unidade.

A charcutaria é outra das apostas da Fromagerie de Lisboa e traduz-se num naipe de produtos artesanais como fiambre, presunto, carne fumada da Suíça, bresola e salsichas italianas, patés e salsichão franceses, por exemplo. Já noutro expositor refrigerado encontra-se uma variedade de iogurtes, burrata, queijos frescos, queijos batidos e manteigas. A loja tem ainda uma sala de preparação com várias máquinas e uma câmara de maturação de queijos com frio estático e humidade controlada.

Quem quiser organizar um jantar de fondue ou servir raclete (um tipo de queijo bom para fundir) pode alugar esses equipamentos na loja. Nos planos está também uma esplanada, dando aos clientes a possibilidade de preparar as próprias sanduíches, assim como abastecer a cozinha do chef francês Pascal Meynard, do hotel Ritz Four Seasons Lisboa, a par de outros restaurantes e hotéis de topo.