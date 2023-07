Filmes para ver na TV este fim de semana e nos próximos dias

Aventura e drama em destaque na programação.

Indiana Jones

1 e 2/07 | Fox Movies | Vários horários

No fim de semana seguinte à estreia no cinema do último filme da saga Indiana Jones, a Fox Movies emite um especial com os quatro filmes que antecedem esse título: “Indiana Jones e os salteadores da arca perdida” (dia 01, às 21.15 horas), “Indiana Jones e o templo perdido” (dia 01, às 23.15 horas), “Indiana Jones e a grande cruzada” (dia 02, às 21.15 horas) e, a terminar, “Indiana Jones e o reino da caveira de cristal” (dia 01, às 23.20 horas). Todos protagonizados por Harrison Ford e realizados por Steven Spielberg.

Killing Season – Temporada de Caça

01/07 | Hollywood | 22h25

Nas montanhas Apalaches, Benjamin Ford, um solitário militar veterano americano, e Emil Kovac, um turista europeu, iniciam uma amizade improvável. Mas quando as verdadeiras intenções do turista se revelam, segue-se uma tensa batalha. Um filme de ação realizado por Mark Steven Johnson, com interpretações de John Travolta, Robert De Niro e Milo Ventimiglia.

O Náufrago

02/07 | AMC | 18h08

Chuck Noland (Tom Hanks), especialista em desempenho da FedEx, tem uma vida que, tanto ao nível pessoal como profissional, é regida pelo relógio. Ele viaja por todo o mundo mas, numa dessas viagens, o avião é surpreendido por uma tempestade e despenha-se. Chuck acorda numa ilha no meio do Pacífico e, obrigado a sobreviver no isolamento, começa uma viagem de autodescoberta que o transforma, tanto física como emocionalmente. Realização de Robert Zemeckis.

Das Profundezas

03/07 | TVCine Edition | 22h00

Em agosto de 1961, os jovens membros do Grupo Espeleológico Piemontês dirigem-se para o sul de Itália. Na Calábria, e descendo às entranhas da Terra, vão descobrir a segunda gruta mais profunda do mundo: o Abismo de Bifurto. A aventura dos intrusos passa despercebida aos habitantes de uma aldeia vizinha, mas não a um velho pastor do planalto de Pollino, cuja vida solitária começa a entrelaçar-se com a viagem do grupo. Filme vencedor do Prémio Especial do Júri no 78.º Festival de Cinema de Veneza, foi realizado por Michelangelo Frammartino. Após a estreia, “Das profundezas” fica disponível no serviço de vídeo on demand TVCine+.

Encontro de irmãos

03/07 | Hollywood | às 19h15

Charlie descobre que tem um irmão autista, Raymond, que herdou três milhões de dólares. Decidido a receber parte do dinheiro, embarca com ele numa viagem cheia de imprevistos, durante a qual aprendem a conviver e a compreender o laço fraternal. Um clássico de Barry Levinson, realizado em 1998, com Tom Cruise e Dustin Hoffman nos principais papéis. Ainda com Valeria Golino, Gerald R. Molen e Jack Murdock.

Puro Aço

03/07 | Fox Movies | 21h15

Uma viagem que transporta para um futuro próximo onde o pugilismo abraça a tecnologia e que tem como estrela principal Hugh Jackman. O ator é Charlie Kenton, um ex-pugilista que perdeu a oportunidade de ganhar um título quando robôs gigantes tomaram conta do ringue. Agora, é um insignificante promotor de combates que sobrevive a arranjar, peça a peça, robôs já descartados que posteriormente utiliza em lutas ilegais. Um dia, ele depara-se com uma chance para um regresso apoteótico.