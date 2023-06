Festival revivalista Revolução Grisalha leva Baião aos anos 80

Durante três dias, entre 30 de junho e 2 de julho, o festival Revolução Grisalha, no centro cívico de Santa Marinha do Zêzere (Baião) celebra os anos 1980, com música ao vivo, um mercado retro e uma zona de jogos arcade. A entrada é grátis.

O festival Revolução Grisalha, cujo mote é Porquê relembrar, se podes viver?, arranca com dois concertos tributo, ao ao rock português, com Os Nau, outro ao grupo de rock britânico Dire Straits, com a banda Alchemy Project.

No sábado, sobe ao palco José Cid, como cabeça de cartaz, antecedido pela Banda Musical da Casa do Povo de Santa Marinha do Zêzere. O último dia começa com uma homenagem os Lúdica Música, que tocam temas de telenovelas brasileiras, seguindo-se e a banda Remember, num tributo aos êxitos daquela década.

Todos os dias do festival, pela noite dentro, atuam djs da antiga discoteca baionense Metropolis. O recinto do festival integra uma Game Zone com jogos arcade e flippers, torneios populares, mercado retro, uma kids zone, gastronomia e desfile de carros clássicos.

Esta iniciativa da Câmara Municipal de Baião quer dinamizar “a economia local”, envolver a comunidade e atrair novos públicos ao município, certificado como Destino Turístico Sustentável.