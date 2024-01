Festival leva Cante Alentejano aos restaurantes de Aljustrel

Durante os próximos três fins de semana, há atuações de Cante Alentejano para ver e ouvir em restaurantes do concelho de Aljustrel, para acompanhar com os pratos típicos da região.

A sexta edição da iniciativa “Cante à Mesa” arranca esta sexta-feira, dia 19, e prolonga-se durante os próximos três fins de semana, até 3 de fevereiro. À semelhança do que aconteceu nos anos anteriores, o evento leva atuações de Cante Alentejano, um dos grandes símbolos da identidade alentejana, até aos restaurantes aderentes do concelho de Aljustrel, mas também outros espaços do município, além de ruas e avenidas.

“O objetivo, mais uma vez, é promover e divulgar o Cante Alentejano, reconhecido pela UNESCO como Património Imaterial da Humanidade, e ajudar à dinamização do tecido económico”, disse a autarquia, que volta a unir gastronomia e música neste arranque de 2024.

Ao longo do “Cante à Mesa”, o público vai poder degustar pratos típicos da região e assistir a diversos momentos musicais, protagonizados por grupos como Os Tiborna, Almasul, grupos corais do Sindicato Mineiro de Aljustrel, “Os Cigarras” do CRIRA ou Flores da Primavera e Margens do Roxo, Ventos Alentejanos, Vozes do Sul, Paulo Colaço & Companhia ou Os Vocalistas, entre muitos outros.

Tasca do Filipe, Restaurante Bangula, Taberna do Ismael, Restaurante O Pires, Casa de Pasto O Chapadinha e o Restaurante O Fogareiro são algumas das casas que participam na edição deste ano. Para ver a lista completa dos locais, horários e outros detalhes do “Cante à Mesa”, basta clicar aqui.