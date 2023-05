Festival Jardins Abertos regressa com visitas grátis a espaços verdes de Lisboa

Visitas guiadas, oficinas e outras atividades gratuitas fazem parte da programação da 11.ª edição do festival Jardins Abertos, que volta a dar palco aos pulmões verdes de Lisboa.

Nos dois últimos fins de semana de maio, os pulmões verdes da capital voltam a abrir portas de forma gratuita e a estar no centro das atenções, com a chegada da 11.ª edição do festival Jardins Abertos, que celebra a primavera. Nos dias 20, 21, 27 e 28 de maio, organizam-se visitas guiadas, oficinas e atividades para miúdos e graúdos, num certame que tem crescido ao longo do seu percurso: na primeira edição recebeu 80 visitantes; nas edições de 2022 acumulou 68 mil participantes.

O regresso dos Jardins Abertos traz uma novidade à programação, com uma festa de abertura, a 19 de maio, onde serão oferecidas plantas aromáticas. Nascido com o objetivo de estreitar a ligação da urbe à sua natureza, e de alertar para as questões ecológicas e sustentáveis, o festival terá na alimentação o tema deste ano, identificando alimentos, explicando como se produzem e como crescem de forma espontânea, nos espaços verdes de Lisboa.

A Estufa Fria de Lisboa, os Jardins do Palácio Fronteira, o Parque Botânico do Monteiro-Mor e o Jardim da Casa de São Mamede são alguns dos protagonistas das visitas deste ano, aos quais se juntam espaços de investigação e projetos comunitários, como são o caso da Agrofloresta da Bela Flor, a Horta do Alto da Eira, a Raiz Farm e o Permalab. Recorde-se que todas as atividades do Jardins Abertos são gratuitas. Para mais informações sobre a edição de maio, basta clicar aqui.