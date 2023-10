Festival gratuito que dá palco à doçaria de Leiria está de regresso

Degustação de doçaria local, showcooking, workshops, tertúlias e música ao vivo fazem parte da programação do Festival Leiria Doçaria, que acontece de 20 a 22 de outubro no Mercado de Sant'Ana, com acesso livre.

Brisas do Lis, barrigas de freira, capuchinhos, canudos de Leiria, fatias do Convento de Sant’Ana, arrepiados, trouxas d’ovos, noivas do Lis e pecados dos anjos são alguns dos exemplos que estarão à prova no Prove Leiria Doçaria, o festival gastronómico que está de volta com uma nova edição, e aos quais se juntam queijadas, geleias, compotas e outros doces. A iniciativa, que pretende valorizar a riqueza e diversidade da doçaria local, acontece este fim de semana, de 20 a 22 de outubro, no Mercado de Sant’Ana, em Leiria, e tem acesso gratuito.

Além dos petiscos doces confecionados pelas várias pastelarias da região, o festival tem outras atividades no seu programa, como sessões de showcooking, workshops (incluindo um dedicado aos mais novos, pelas mãos da chef Lisa Silva) e música ao vivo. O chef Luís Gaspar (que lidera a cozinha dos restaurantes lisboetas Sala de Corte, Brilhante e Pica-Pau) e Joana Barrios, o rosto de programas e livros de culinária, são outros dos convidados do Prove Leiria Doçaria.

A edição deste ano tem ainda como novidade uma degustação de águas da torneira e uma tertúlia sobre águas, promovida pelo SMAS de Leiria. A ceramista Anna Westerlund apresenta também a sua criação exclusiva Jarro do SMAS de Leiria. De referir ainda a eleição de “A Escolha Doce dos Leirienses”, que distinguirá o melhor doce a concurso, sábado, pelas 12h.

O festival decorre entre as 18h e as 23h (na sexta, dia 20), entre as 11h e as 23h (sábado) e as 11h e as 19h (domingo). Para aceder ao programa completo, basta clicar aqui.