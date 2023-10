Festival de circo contemporâneo regressa a Lagos (com espetáculos, oficinas e música)

Um montado de sobreiros centenários serve de palco à terceira edição do Festival Internacional de Circo Contemporâneo EmRaizArt, que arranca na próxima semana, na localidade de Cotifo, Quinta Velha, concelho de Lagos. A valorização do património natural é um dos pilares da iniciativa, que leva as artes de rua ao interior do Algarve.

Espetáculos a cargo de artistas nacionais e internacionais, concertos e oficinas (incluindo uma de clown, para adultos) compõem a programação, que se desenvolve em duas fases: a primeira acontece de 9 a 15 de outubro; a segunda só no ano que vem, de 6 a 12 de maio. A direção artística cabe a Berna Huidobro.

Nos primeiros quatro dias, o público-alvo é o escolar, e o acesso gratuito. O fim de semana de 14 e 15 de outubro fica reservado para o público em geral. Os bilhetes custam 10 euros (metade, no caso das crianças), e o programa para esses dois dias pode ser consultado aqui.

Tudo foi pensado tendo em conta o lugar específico em que decorre o EmRaizArt, com a floresta autóctone em destaque. “Ao preparar o festival, tentamos sempre que o espaço, dentro da criação de trilhos e de condições de acessibilidade, mantenha ao máximo as suas características naturais, para que a experiência seja imersiva. É tudo muito relacional: os aparelhos de circo estão pendurados nas próprias árvores”, refere a diretora de produção do evento, Nelda Magalhães, citada em comunicado.

Ainda de acordo com Nelda Magalhães, no festival recorre-se a autocarros para transportar o público e a casas de banho secas de compostagem, não faltando ainda pontos de reciclagem.