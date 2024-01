Festival da Enguia está de volta à Lagoa de Santo André

A iniciativa prolonga-se durante 17 dias, a partir de 26 de janeiro. A protagonista prova-se à mesa de restaurantes aderentes em Santo André, concelho de Santiago do Cacém, nas mais variadas formas.

Como já vem sendo habitual por esta altura do ano, o Festival da Enguia da Lagoa de Santo André está de regresso marcado para dar palco reforçado a este peixe, à mesa de uma série de restaurantes aderentes, que o confecionarão nas mais variadas formas – em ensopados, caldeiradas, cataplanas, fritas ou grelhadas, por exemplo.

A autarquia de Santiago do Cacém, organizadora da iniciativa confirmou a 9.ª edição do festival gastronómico, que decorre ao longo de 17 dias, entre 26 de janeiro e 11 de fevereiro. É também no site oficial da Câmara Municipal que será divulgada a lista de restaurantes que participam no certame, na freguesia de Santo André, um dos ex-líbris nacionais no que toca à pesca e confeção da enguia.

O festival que soma cerca de uma década de vida, acrescenta a autarquia, tem como objetivo “impulsionar a economia local através da gastronomia e deste produto de excelência que é a enguia da Lagoa de Santo André”.