Feira Vinhos & Sabores regressa à FIL, com aposta no enoturismo

A feira Grandes Escolhas “Vinhos & Sabores” regressa à Feira Internacional de Lisboa (FIL), no Parque das Nações. De 14 a 16 de outubro, a maior feira do país dedicada ao setor vínico apresenta o enoturismo como tema central, com exposição no local das rotas de vinhos de várias regiões do país, numa edição que conta com o apoio do Turismo de Portugal.

Durante três dias, os visitantes vão poder conhecer produtores, provar em primeira mão vinhos e petiscos preparados por Vítor Adão, bem como assistir a provas comentadas, apresentações culinárias de chefs de cozinha e harmonizações com os pratos preparados, num evento para o público em geral e profissionais.

Para o público em geral e de acesso livre, estarão disponíveis sessões Prove Connosco, num anfiteatro no interior da exposição, à disposição de todos os expositores para curtas apresentações e provas de vinhos. Tanto a apresentação do produtor como a participação dos visitantes são gratuitas e procuram estreitar os laços de comunicação entre produtores e consumidores.

As Provas Especiais, que este ano decorrem no espaço FIL Meeting Center, mesmo ao lado do Pavilhão 1, são dos momentos mais procurados do evento. Estas provas comentadas, com a duração de 1h30 cada, são ocasiões imperdíveis para provar grandes vinhos, a grande maioria deles autênticas raridades, colheitas históricas e que há muito não estão disponíveis no mercado. O acesso a estas provas faz-se por inscrição prévia, através da Ticketline, com um custo de 50 euros cada.

As provas, com lugares limitados, já se encontram à venda no Ticketline bem como o bilhete diário para o público que tem o valor de 15 euros (com direito a um copo) ou 20 euros pelos dois dias. Qualquer ingresso para a feira pode ser adquirido online ou no local.