Feira: vêm aí quatro dias com cerveja, comida de chef, oficinas, música e artesanato

Festival da Cerveja Artesanal com Lúpulo Feirense acontece a partir desta quinta-feira, e até domingo, pela primeira vez na Quinta do Castelo da Feira. Treze cervejeiros mostram as suas criações feitas especialmente para a ocasião. A entrada é grátis.

O Festival da Cerveja Artesanal de Santa Maria da Feira é feito com lúpulo feirense, recentemente colhido num campo perto das margens do rio Cáster. Treze cervejeiros, 12 portugueses e um espanhol, vão apresentar as suas criações, em conjunto com as suas marcas, nesta iniciativa que, pela primeira vez, tem lugar na Quinta do Castelo, uma floresta à sombra de um monumento histórico feito de muralhas e ameias. Há muita coisa a acontecer de 5 a 8 de outubro. Gastronomia, cultura, workshops, degustações, concertos, uma feira de artesanato. De quinta-feira a sábado, das 12h às 23h. No domingo, entre as 12h e as 21h.

Primeiro, as devidas apresentações dos cervejeiros presentes: Lúpulo Feirense, Quatro Torres, Mary Jane, Vadia, Maldita, 12 Marias, Burguesa, Mickas Craft Beer, Tough Love, 5 Chagas, Dovitó, e Garage diretamente de Barcelona. A arte de produzir cerveja artesanal estará em evidência ao longo de quatro dias. E, como se sabe, é setor onde há matéria para ensinar e para aprender, líquidos para provar. Sexta-feira, dia 6, há workshop de cervejas artesanais portuguesas pelo expert Vítor Zim, professor da Escola Superior de Cerveja e Malte. Sábado, 7, mais uma oficina, desta vez sobre lúpulos e cervejas artesanais, com destaque para o lúpulo feirense, orientada por Nicolas Billard, fundador e proprietário da Essência D’Alma, da Vadia. Domingo, fala-se do lúpulo em Portugal e, uma vez mais, do lúpulo feirense, num workshop conduzido por Júlio César Machado, professor da Universidade do Porto.

Bebida, pois claro, gastronomia também, ou não fosse Santa Maria da Feira a única cidade portuguesa com a chancela de Cidade Criativa da Gastronomia da UNESCO. Há, portanto, showcookings no programa. Kafta libanês com pão pita, húmus de grão-de-bico, salada grega e molho tzatziki pelo chef João Martins, do restaurante D’Olive, de Santa Maria da Feira. Bruschette com produtos locais pelo chef Ricardo Mota, do restaurante La Sttoria, da Feira. Tártaro de carne arouquesa harmonizado com cerveja de lúpulo feirense pelo chef Vítor Pinho, do restaurante Botica do Baco, também em Santa Maria da Feira. Tudo isto na sexta-feira.

No sábado, há mais demonstrações gastronómicas. Risoto de cerveja e cogumelos, cebola caramelizada em cerveja preta artesanal pela chef Elisabete Miranda, da Escola Secundária de Santa Maria da Feira. “Feirasinha” harmonizada com cerveja de lúpulo feirense pelo chef Egídio Oliveira, do restaurante Déjà Vu, de Santa Maria da Feira. O chef Luís Sotto Mayor apresentará bacalhau negro com migas de fogaça da Feira. Domingo, mais novidades culinárias. Almofada crocante de bochecha de porco em cerveja preta artesanal, queijo e verdes da região pela chef Sara Santos, da Escola Secundária de Santa Maria da Feira. Tapa de sardinha com queijo local do chef Marco Pereira, do restaurante Villa Antíqua, de Romariz. O chef Elísio Bernardes apresenta a sua costela mendinha feirense.

Este festival tem também street food com oferta variada em salgados e doces, de bifanas e cachorros, a pipocas e algodão doce. Uma feira de artesanato urbano, artigos usados e vintage. A “Feirinha pela noitinha” tem 11 expositores com várias peças, vestuário, bijuteria, cerâmica, sabonetes, sacos em pano, malas, joias. Há música também com sunset sessions e concertos em palco com os Two Jazzin, que interpretam sucessos de jazz, e ainda um tributo e Bruce Springsteen. No recinto, estará instalado um espaço para os mais novos com jogos tradicionais e infantis. Desta quinta ao próximo domingo.