Casa Relvas anima Herdade de São Miguel com vinhos, comida e muito mais

A Herdade de São Miguel, em Redondo (Évora), abre as portas ao público em geral no próximo dia 27 de maio com provas de vinho, gastronomia, artesanato, artes e ofícios e produtos regionais - pretexto para conhecer, também, novos lançamentos.

O dia passado em São Miguel, uma das adegas da Casa Relvas, a 1h30 de Lisboa, decorrerá das 14h30 ao pôr do sol, promovendo o convívio ao ar livre e a fruição da paisagem, das vinhas e do vinho, mas também de muitas atividades e animação. Paralelamente, será o pretexto ideal para conhecer as três colheitas e duas novas edições lançadas este ano, após uma muito “desafiante” vindima marcada por um inverno muito frio e seco e por um verão seco e com temperaturas elevadas.

À venda em garrafeiras e lojas especializadas estão os novos monocastas Vinha do Monte do Poço – Rabo de Ovelha 2022 e Vinha da Safa – Sauvignon Blanc 2022, ambos sob a marca Casa Relvas e resultantes da compra de vinhas em diferentes sub-regiões. Enquanto o primeiro tem um “aroma complexo de frutos tropicais e flor de laranjeira, paladar fresco e boa acidez”, o segundo mistura o mesmo aroma com o de “erva e espargos verdes”, tendo paladar fresco e “fina acidez”, diz o produtor.

Ambos acompanham bem marisco, peixes grelhados e saladas, sabores que sabem a verão. O produtor vitivinícola lançou também duas novas colheitas da Herdade de São Miguel – o Colheita Selecionada Branco 2022 e o Colheita Selecionada Rosé 2022, produzido com as castas Touriga Nacional, Aragonez e Syrah. “É uma boa escolha para acompanhar peixes grelhados, marisco, sushi e saladas”. Já da gama Art.Terra, que homenageia o vinho de talha, foi lançado o Art.Terra Curtimenta 2022.

Fora do dia do evento pode-se sempre visitar a adega, com ou sem provas de vinhos. Além da Herdade de São Miguel, em Redondo, o produtor tem vinhas (e sede administrativa) na Herdade da Pimenta, em Évora, e na Herdade dos Pisões, na Vidigueira, totalizando 280 hectares (dos quais 80 terão certificação biológica). A empresa familiar foi fundada por Alexandre Relvas em 1997 e é gerida pela quinta geração. O olival também integra o portefólio para produção de azeite virgem extra.

A não perder na herdade

Provas de vinho

A edição deste ano de “Um Dia em São Miguel” prevê a realização de três provas de vinho. Serão elas “Monocastas da Casa Relvas”, com Nuno Franco; “20 Anos de Herdade de São Miguel”, com Alexandre Relvas; “A Sustentabilidade no Alentejo”, com João Barroso; e “Trincadeira, a mal amada”, conduzida por João Paulo Martins. As inscrições (através do email [email protected]) são limitadas a uma prova por pessoa, no máximo de 60 participantes, para que todos consigam lugar.

Artes e ofícios

De forma a promover as artes e ofícios alentejanos, a Casa Relvas terá a presença e demonstração da roda da olaria Xico Tarefa e da Zezinha Artesanato, ambos sediados em Redondo, entre outros artesãos. A padaria Barroso, o Fumeiro da Vila (com churrasco e enchidos) e a Queijaria Zé do Chefe marcarão também a sua presença no evento. À semelhança das edições anteriores haverá ainda música e jogos tradicionais para juntar as famílias em torno do vinho e da vinha.