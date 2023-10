Evasões à sexta: sobremesas de autor

Conheça a capa e os destaques da Evasões que chega às bancas nesta sexta-feira, gratuitamente, com o Jornal de Notícias e o Diário de Notícias. De sábado em diante, a revista pode ser comprada em separado.

TEMA DE CAPA

Seis sobremesas de autor a experimentar em Lisboa e no Porto. Entre clássicos reinterpretados e óvnis novos em folha.

ROTEIRO

Há uma nova rota turística e gastronómica no centro de Portugal. O pretexto é o queijo DOP, que nos guia num passeio entre serras.

VINHOS

O vinho alentejano harmoniza bem com tudo? Fizemos o teste, colocando-o à prova com pratos de todas as proveniências.

