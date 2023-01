Entre crime, comédia e mistério, sete séries para acompanhar nesta semana

Histórias de amor, de suspense, de autodescoberta e até com um toque sobrenatural. Eis algumas sugestões para animar os serões, a partir deste domingo, na televisão e em streaming.

O Que Escondiam Os Seus Olhos

29/01 | RTP2 | 22h

Série espanhola baseada no romance homónimo de Nieves Herrero, que recria a história do amor proibido entre Ramón Serrano Suñer e a marquesa de Llanzol. A Guerra Civil terminou. Aristocratas e novas hierarquias pretendem aproveitar a vida. Dois desses nomes sentem-se terrivelmente atraídos um pelo outro: Ramon Serrano Suñer, o sedutor e misterioso ministro das Relações Exteriores, e a impetuosa marquesa Sonsoles de Icaza, casada com Francisco Díez de Rivera. É uma mulher que se destaca das outras, inteligente, moderna, atraente e sofisticada, de uma beleza sem rival.

Hudson & Rex

30/01 | AXN | 22h50

Estreia da terceira temporada. O detetive Charlie Hudson e um extraordinário ex-cão K9, de nome Rex, voltam a limpar as ruas St. John’s Newfoundland dos novos crimes que têm palco nessa cidade. Tudo (re)começa quando uma jovem desaparece. A suspeita cai sobre namorado e cabe a esta dupla descobrir a verdade por detrás do seu desaparecimento. Os atores John Reardon e Mayko Nguyen estão à frente do elenco. A produção executiva é de Peter Mitchell, que também realiza alguns dos episódios.

Freeridge

02/02 | Netflix

“Freeridge” é uma comédia de autodescoberta que segue as irmãs rivais Gloria e Ines, bem como as suas amigas Demi e Cameron, após espoletarem uma maldição que trouxe obscuros infortúnios às suas vidas. Neste spin-off de “No Meu Bairro”, há um novo quarteto de mandachuvas e uma nova aventura a viver. Com Keyla Monterroso Mejia (Gloria), Bryana Salaz (Ines), Tenzing Norgay Trainor (Cam), Ciara Riley Wilson (Demi) e Peggy Blow no elenco fixo.

A Menina de Neve

Netflix

Cidade de Málaga, ano de 2010. O momento mais mágico do ano transforma-se em pesadelo para a família Martín, quando a filha, Amaya, desaparece na multidão durante um desfile. Miren, uma jornalista estagiária, enceta uma investigação paralela à do inspetor Millán, que lhe vai despertar elementos do passado que ela gostaria de continuar a ver adormecidos. Com a ajuda do colega jornalista, Eduardo, Miren não vai parar até encontrar a menina. Onde está Amaya Martín? Um thriller basseado no bestseller homónimo de Javier Castillo. O elenco desta série espanhola conta com Milena Smit, José Coronado, Aixa Villagrán, Tristán Ulloa, Loreto Mauleón e Raúl Prieto nos principais papéis.

Shrinking

Apple TV+

A história de um terapeuta enlutado que começa a quebrar todas as regras da profissão e a dizer aos seus pacientes exatamente aquilo que pensa. Pondo de lado a educação e a ética, depressa se vê a efetuar grandes mudanças na vida de várias pessoas… incluindo a sua. Resta saber se essas mudanças são mesmo para melhor. Com Jason Segel, Jessica Williams, Harrison Ford, Luke Tennie, Michael Urie, Christa Miller. Criado por Brett Goldstein, Jason Segel e Bill Lawrence.

A Noiva Negra

Netflix

Depois de ter passado seis anos na prisão por um crime que não cometeu, Ángela enfrenta o seu maior desafio: recuperar o controlo da sua vida, assim como o amor e o respeito de Rocío, a sua filha. Ao aperceber-se de que esta é uma grande adepta de luta livre, encontra no desporto e no seu alter-ego, Noiva Negra, uma forma de conquistar o público e, acima de tudo, o coração da jovem. Uma série de comédia com Caraly Sánchez, Alisson Santiago e Scarlet Gruber.

Lockwood e Cia.

Netflix

Num mundo assolado por fantasmas, em que megacorporações recorrem a adolescentes com poderes psíquicos para combater forças sobrenaturais, apenas uma empresa funciona sem a supervisão de adultos: Lockwood e Cia. É gerida por Anthony Lockwood, um jovem empreendedor assombrado pelo seu misterioso passado, pelo seu brilhante braço direito George e pela novata, mas talentosa, Lucy. Este trio de renegados está prestes a desvendar um terrível mistério que vai alterar o curso da História.