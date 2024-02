Em Vilamoura, o parasailing permite voar como um pássaro, em mar aberto

Instalado num dos vértices da marina de Vilamoura, no Algarve, o Vilamoura Water Sports Center opera voos de parasailing, atividade que consiste em voar num paraquedas preso por um cabo a uma embarcação, que o puxa a grande velocidade. A elevação que pode ir até 100 metros.



Destinado a corajosos e a quem queira desafiar as vertigens, o parasailing proporciona uma vista panorâmica sobre toda a marina de Vilamoura, repleta de embarcações de luxo, hotéis e vizinha da cidade de Quarteira, logo ali ao lado. Para subir ao céu, com toda a segurança e permanentemente acompanhado por profissionais competentes na matéria, há que visitar o stand do Vilamoura Water Sports Center, no cais Q da marina. Ainda antes de entrar num dos três barcos, os participantes são ajudados a prender o colete salva-vidas e o seu arnês.

Cada embarcação desta empresa tem capacidade para levar 12 pessoas, incluindo aquelas que só vão para acompanhar os aventureiros e desfrutar de um passeio de barco. À medida que ele sai da marina, a tripulação ensina a todos os que vão subir os códigos manuais e as posições de descolagem e aterragem, que têm lugar, precisamente, numa plataforma suave com círculos concêntricos. Com o equipamento pronto, o paraquedas abre-se e as pessoas – de uma a três – começam a subir, presas a um cabo com 200 metros de comprimento.

Entre 80 e 100 metros é quanto se pode subir no céu, em mar aberto, podendo aí observar a movida da marina, da praia de Vilamoura e de Quarteira. E ainda que no mar o barco siga a grande velocidade, lá em cima a experiência dá a tranquila sensação de se estar a flutuar ao sabor da brisa, no total de 8 a 10 minutos. Conforme o vento permite, o cabo é recolhido para o paraquedas ir baixando até que os passageiros molhem apenas as pernas, e volta a atingir altitude poucos segundos depois. No final da experiência, os participantes aterram na plataforma de pé.

O Vilamoura Water Sports Center soma mais de 25 anos de atividade no mercado e afirma ser a única a fazer esta atividade em Vilamoura, tendo saídas de parasailing de hora a hora em três embarcações. A experiência pode ser reservada diretamente no local ou através do site. Pode não ser aconselhável a grávidas ou pessoas com problemas de costas, pescoço, coração ou quaisquer outras condições ou lesões pré-existentes.

Vilamoura Water Sports Center

Marina de Vilamoura, Escritório 4, Cais Q, Vilamoura

Tel.: 937777913

Web: watersportsvilamoura.com

Saídas de hora a hora (1h30 de duração).

Preço: 45 euros/pax (25 euros/acompanhante).