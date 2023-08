Em setembro, há aulas de dança gratuitas pelas ruas de Lisboa

A cada domingo de setembro, vai dançar-se em miradouros, largos e jardins de Lisboa. Flamenco, samba e danças africanas são alguns dos ritmos das aulas gratuitas da iniciativa "Dançar a Cidade".

Ao longo do mês de setembro, a capital torna-se numa pista de dança ao ar livre. “Dançar a Cidade” é o nome da iniciativa que vai trazer aulas de dança gratuitas, de diversos estilos, a largos, jardins e miradouros espalhados pela cidade. As aulas acontecem sempre durante as tardes de domingo (17h) e fazem parte da programação das Festas na Rua, o festival que até outubro reúne sessões de cinema, magia, dança e outras artes, sempre ao ar livre, e para todas as idades.

No primeiro domingo, dia 3, a aula será de flamenco e sevilhanas, no Miradouro da Capela de Santo Amaro, em Alcântara, com o professor João Lara. Já a 10 de setembro, Enrique Matos ensina o público que esteja no Largo da Graça a dançar samba e forró. A 17 de setembro, o Largo José Saramago será o palco para a aula de salsa e merengue, a cargo da professora Diana Castanhas. E por fim, a 24 de setembro, Catarina Panguana ensina danças africanas no Jardim do Príncipe Real.

Em jeito de aquecimento para a chegada do “Dançar a Cidade”, este sábado, dia 2, acontece uma aula-extra junto à margem do Tejo, em celebração de mais uma edição da iniciativa. Será na Rosa dos Ventos do Padrão dos Descobrimentos, em Belém, também tem entrada livre e conta com a presença de vários professores. Saiba mais sobre estas aulas de dança aqui.