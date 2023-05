Elevador de Santa Luzia, em Viana, reativado no dia em que faz 100 anos

O elevador que liga Viana do Castelo ao templo de Santa Luzia vai voltar a funcionar na próxima sexta-feira, dia em que cumpre 100 anos de existência e após dez meses de paragem para remodelação.

“No dia do seu aniversário, o funicular vai entrar em funcionamento absolutamente renovado, requalificado, com uma imagem profundamente apelativa”, afirmou o presidente da Câmara de Viana do Castelo, nesta terça-feira.

Luís Nobre, que falava aos jornalistas no final da reunião camarária, adiantou que o funicular “vai continuar a cumprir três objetivos essenciais”.

“Marcar um período da nossa história, da chegada da ferrovia ao concelho. É concretizada a recuperação de um elemento icónico que faz a ligação entre dois pontos da cidade, o centro histórico e o templo de Santa Luzia e, que vem cumprir essa função”, sublinhou.

Luís Nobre destacou a sua importância na mobilidade dentro do espaço urbano da cidade e a sua contribuição ambiental, “evitando que, em média, por dia, mais de 100 carros subam o monte de Santa Luzia”.

“Em termos ambientais é fabuloso o contributo que está a dar à descarbonização, para além da componente patrimonial e estética. Com esta requalificação, vai ter mais condições para o utilizar. É uma boa forma de celebramos os seus 100 anos.”

Em fevereiro último, a Câmara de Viana do Castelo abriu concurso público, pelo valor base de 356.100,12 euros, para obras de requalificação.

O funicular, muito procurado pelos turistas que visitam a cidade, parou em agosto de 2022 devido a uma anomalia detetada num dos cabos.

O equipamento, com um percurso de 650 metros que leva cerca de oito minutos a completar, sendo considerado o mais extenso do género no país, esteve abandonado entre 2001 e 2007.

Voltou a assegurar as ligações entre o centro da cidade e o monte de Santa Luzia em abril de 2007, depois de a autarquia ter investido 2,5 milhões de euros na sua aquisição e reabilitação.