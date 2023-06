Edmar Castañeda e Orquestra de Jazz de Espinho juntam-se para concerto junto ao mar

O harpista Edmar Castañeda leva a Espinho os novos temas que escreveu para harpa e bigband, inspirados no seu país, a Colômbia.

Sábado, dia 1 de julho, o músico vai apresentar-se em palco acompanhado pela Orquestra de Jazz de Espinho, num concerto na esplanada da Praia da Baía, junto ao Aquário Marisqueira de Espinho.

Esta não é a primeira vez que Edmar Castañeda atua na cidade, tendo tocado no concerto de encerramento do 42º Festival Internacional de Música de Espinho com a Orquestra Clássica de Espinho, e em outubro de 2016, em formato trio, no Auditório de Espinho|Academia.

O músico é conhecido por fundir sonoridades das tradições da América Latina, em particular da Colômbia, com o vocabulário jazzístico contemporâneo.

O espetáculo tem início às 22h e a entrada é livre.