Domingos no Museu dedicados a crianças, em Guimarães

Aos domingos, há oficinas para crianças no Centro Internacional das Artes José de Guimarães (CIAJG).

Som, imagem, escrita e barro são as “matérias primas” das novas oficinas Domingos no Museu, pensadas para crianças a partir dos seis anos. Uma vez por mês, de janeiro a abril, vão-se tratar temas inspirados na exposição Heteróclitos: 1128 objetos – composta pela coleção e obras de José de Guimarães – que pode ser regularmente visitada neste espaço, assim como na “Cifra”, de Dayana Lucas, que poderá ser vista até 28⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ de abril.

Dia 21 de janeiro, às 11h00, propõem-se “O som que se vê”, uma oficina de som, ritmo e imagem com Teresa Arêde. O objetivo é dar “forma” e “cores” ao som, o desenhando-o o pintando-o a tinta-da-china. Em fevereiro, dia 18, e em abril, no dia 21, Teresa Arêde e Maria Fernanda Braga são responsáveis pela “Objetos mágicos”, oficina de modelação em barro e escrita criativa. A premissa é pegar nos objetos comuns e identificar aqueles que são mais importantes para cada um e trabalhá-lo a partir do barro.

Às 11h00 de 17 de março, realiza-se uma original oficina de correspondência orientada por Patrícia Geraldes. “Cartamuseu” propõe responder-se à pergunta “Quantos de nós visitaram um dia um museu e não souberam como partilhar o que sentiram?”. A ideia passa por criar uma carta com palavras, rabiscos, recortes, colagens, pinturas e desenhos.

A participação nestas atividades (com lotação limitada) pode ser realizada pelo valor de 2 euros, mediante inscrição prévia através dos formulários disponíveis em www.ciajg.pt.

Os oficinas são criadas pelo serviço de Educação e Mediação Cultural d’A Oficina.