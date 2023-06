Dois concertos encerram as Festas de Lisboa, em Belém

As Festas de Lisboa chegam ao fim com dois concertos, dias 29 e 30 de junho, no Jardim da Torre de Belém. A entrada é grátis.

Dia 29, quinta-feira, a partir das 22h, o Concerto Sinfónico de Verão reúne uma centena de vozes do Coro do Festival de Verão, dirigido por Paulo Lourenço, e a Sinfonietta de Lisboa, sob a direção de Cesário Costa.

O concerto vai apresentar um repertório festivo de música clássica e conta com Cecília Rodrigues (Soprano), Carolina Figueiredo (Alto), Carlos Guilherme (Tenor) e Luís Rodrigues (Baixo).

No dia 30, também às 22h, o músico Miguel Araújo propõe uma Dança de um dia de Verão que revisita os temas mais dançáveis do seu repertório interpretados ao lado dos artistas convidados Bárbara Tinoco, Os Quatro e Meia e Tatanka.