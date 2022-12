Documentários e séries infantis para ver na TV e streaming

Do documentário inspirado em Nelson Mandela a outros formatos documentais e programas para os mais novos, sugestões para ver no pequeno ecrã e no streaming, nos próximos dias.

De Que É Feito um Líder

Sábado, dia 31, Netflix

Líderes extraordinários refletem acerca dos seus legados numa série documental inspirada em Nelson Mandela e que enfatiza os valores fundamentais, a disciplina diária e os princípios pelos quais líderes se guiam para motivar outros e levar a cabo mudanças significativas. Os entrevistados incluem a antiga juíza do Supremo Tribunal dos EUA Ruth Bader Ginsburg, a ativista climática Greta Thunberg, o advogado e defensor da justiça social Bryan Stevenson, a primeira-ministra neozelandeza Jacinda Ardern, o capitão da seleção nacional de râguebi e militante da iniquidade social Siya Kolisi, a icónica feminista e ativista da justiça social Gloria Steinem e o ativista anti-apartheid e antigo juiz do Tribunal Constitucional da África do Sul Albie Sachs. Um projeto criado e realizado por Geoff Blackwell, com produção executiva de Harry e de Meghan Markle.

Ano Novo, Vida Nova

Domingo, dia 1 | Casa e Cozinha | 7h30

No primeiro dia do ano, o Casa e Cozinha visita os quatro cantos do mundo com a exibição de episódios especiais de alguns dos seus programas. São eles “O Caminho de Santiago por Julius” (às 07h30), “Experiências.PT” (às 13h30), “Comer Pelo Mundo” (19h30) e “Os Meus Hotéis Favoritos” (pela 01h30).

Patagónia, vida nos confins do mundo

Domingo, dia 1 | Odisseia | 16h

Dos produtores das séries da BBC “Planeta Azul” e “Planeta Terra”, este documentário é uma viagem produzida pela CNN a um mundo de vida selvagem que mostrará aos espectadores a relação única entre os povos do Chile e da Argentina e o mundo natural que os rodeia. Um trabalho que celebra a diversidade das paisagens, a exuberância da vida selvagem e as histórias humanas que se espalham pelos mais de um milhão de quilómetros quadrados da última fronteira da Terra: a Patagónia.

Simetrias

Segunda, dia 2 | RTP1 | 22h15

Documentário de Fátima Campos Ferreira que coloca frente a frente Siza Vieira e Souto Moura. Os dois arquitetos Pritzker refletem sobre a construção de momentos essenciais da vida e sobre a arquitetura como símbolo remoto da existência Humana. Consideram a ética e a estética indissociáveis e questionam-se sobre a evolução da arquitetura no mundo virtual. Discorrem sobre o que os une e os separa e dão testemunho de uma relação de décadas, vivida com respeito, integridade e amizade. Gravado na Fundação de Serralves.

Gus, o cavaleiro minorca

Segunda, dia 2 | Panda | 7h e 18h

Um rapaz chamado Gus torna-se no maior cavaleiro do Reino Karamel. Só que há um pequeno problema: Gus é um minorca! Tem três maçãs de altura, mas um coração do tamanho de uma casa. Montado no seu pónei elétrico e com a sua espada laser, ele não perde uma aventura e vai provar a todos que um coração corajoso pode superar tudo. De segunda a sexta-feira, às 07h00 e 18h00.

Big Blue

Segunda, dia 2 | Kids | 8h, 14h e 20h

Sempre que há problemas, a Capitã Luna e a tripulação do Calipso estão lá para ajudar a salvar o Mundo Azul e a proteger os seus residentes. Em cada missão, há uma grande aventura, muitas gargalhadas e até uma festa de dança! Esta tripulação sempre unida e com a ajuda da BB, uma fada mágica do oceano, vai conseguir desvendar os segredos misteriosos do universo subaquático!

O veterinário bizarro

Segunda, dia 2 | Odisseia | 16h

James Haberfield e a sua equipa da Unusual Pet Vets tratam os animais mais bizarros e amados da Austrália. Com três clínicas no país, todas as semanas veem centenas de espécies, muitas delas nacionais! Para um veterinário de animais invulgares, não há duas criaturas iguais, e os seus proprietários também são aves raras. James e a sua equipa recorrem à sua experiência e a alguns truques do ofício para salvar os animais domésticos mais estranhos e maravilhosos da Austrália.