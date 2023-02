Documentários e outros programas para ver no pequeno ecrã

Entre documentários, séries infantis e programas de design, sugestões de programas para acompanhar na televisão, durante os próximos dias.

Predadores Letais

Domingo, dia 5 | Odisseia | 16h

Junte-se a Steve Backshall na busca por animais mortíferos no seu habitat. Observando-os de perto, com experiências épicas e gráficos de última geração, permite ao telespectador assistir de camarote a algumas das manobras mais impressionantes destes animais. A série dá a oportunidade de ver o interior dos predadores, para saber mais sobre as suas incríveis capacidades.

The Lion Pride Next Door

Domingo, dia 5 | Nat. Geographic Wild | 17h

Uma leoa, que foi mãe pela primeira vez, aumenta a força da sua alcateia no Parque Nacional de Gir, na Índia. Esta leoa escreve as suas próprias regras e fará o que for preciso para criar a sua única cria. Isto significa ensiná-lo a encontrar comida na selva, a jogar jogos perigosos com machos sem território e até a visitar a cidade vizinha para caçar. Só então poderá reclamar uma área e cumprir o seu destino.

Histórias da Música

Segunda, dia 6 | TVCine Edition

A partir de dia 6, as noites de segunda a quinta-feira do TVCine Edition são dedicadas a histórias da música. A programação arranca com a estreia em televisão de “Cesária Évora”, documentário de Ana Sofia Fonseca. “Silêncio – Vozes de Lisboa” (dia 7) e “Fado” (dia 9) recuperam memórias e emoções do mais português dos estilos musicais, enquanto “Os Doces Bárbaros” (dia 8) revisita a histórica tournée de celebração dos dez anos de carreira de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia e Gal Costa. Seguem-se mais três semanas de documentários inéditos em Portugal.

Sweet Little Monsters

Segunda, dia 6 | Panda Kids | 09h15, 13h30

A rivalidade entre irmãos pode levar a aventuras hilariantes – é assim com Tom, um ingénuo, mas não inocente, rapaz de seis anos e a sua irmã Nina, de oito. Para os seus pais, há confusão todos os dias.

O Imparável Yellow Yeti

Segunda, dia 6 | Disney Channel | 10h10

A vida de uma cidade fica descontrolada quando o enorme e imparável yeti amarelo Gustav faz amizade com duas crianças, Osmo e Rita, de 12 anos. Juntas, estas crianças vão ajudá-lo a manter-se escondido do tio de Osmo, o presidente Chrome – que detesta monstros -, enquanto exploram todas as aventuras excêntricas e divertidas que a sua casa congelada tem para oferecer.

Interior Design Masters

Segunda, dia 6 | Casa e Cozinha | 22h

Estreia no canal Casa e Cozinha do concurso apresentado por Fearne Cotton e por Michelle Orgundehin, especialista em design e antiga editora da “Elle Decoration”. Ao longo dos oito episódios de “Interior design masters”, exibidos de segunda a sexta-feira, às 22 horas, dez aspirantes a designers, prestes a tornarem-se profissionais a tempo inteiro, terão de competir para ganhar um contrato que mudará as suas vidas num dos melhores hotéis de Londres.

A Conquista do Espaço

Terça, dia 7, Odisseia, 22h30

A necessidade de conhecer o universo é algo que data dos primórdios da existência da espécie humana. Esta série documental em quatro episódios revela o trabalho de engenheiros e cientistas de todo o mundo no sentido de estudar os principais elementos para preparar missões futuras no espaço e expandir o nosso conhecimento. Um futuro que dependerá do controlo dos quatro elementos do nosso planeta: ar, fogo, água e terra.