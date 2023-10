Do drama às obras de época, sete séries para ver por estes dias

Cenas de polícia, romance e zombies. Eis alguns ingredientes das séries em destaque, nesta semana, na televisão e nas plataformas de streaming.

Sanditon

30/10 | RTP2 | 12h

Segunda temporada da série britânica inspirada no romance inacabado de Jane Austen. Nove meses depois do final da primeira época, a pacata vila costeira de Sanditon cresce em popularidade e está repleta de animação, romance e intriga. Depois de uma partida emocionada, Charlotte Heywood regressa à estância de férias. O tempo tende a curar a maioria das feridas e, apesar da mágoa, a sua vida segue em frente e a jovem atrai a atenção não de um, mas de dois novos pretendentes.

The Gilded Age

30/10 | HBO Max

Em 1822, Marian, filha órfã de um general, muda-se da Pensilvânia rural para a casa das tias Agnes e Ada, em Nova Iorque. Acompanhada por Peggy, uma aspirante a escritora afro-americana em busca de um novo começo, Marian envolve-se numa guerra social que envolve uma das tias, herdeira de uma fortuna conquistada na fundação do país, e os seus vizinhos amplamente ricos: George Russell, um implacável magnata dos caminhos de ferro, e a sua ambiciosa esposa, Bertha.

Operação: Lioness

30/10 | SkyShowtime

Cruz Manuelos é uma jovem fuzileiro naval tão rude quanto determinada, recrutadapela CIA para integrar uma equipa feminina de operações especiais, de seu nome Lioness, e ajudar a desmantelar uma organização terrorista. Treinar, gerir e liderar a sua equipa não vai ser tarefa fácil. Uma série com Nicole Kidman, Laysla De Oliveira e Zoe Saldaña.

Chicago P.D.

31/10 | FOX | 22h15

Estreia da décima temporada. Nos primeiros episódios, Voight (Jason Beghe) enfrenta uma nova ameaça, enquanto tenta manter o bairro seguro. Quando um assassino condenado sequestra uma carrinha prisional, a equipa esforça-se por encontrá-lo, bem como ao guarda que foi raptado, antes que seja tarde demais. E como se isto não bastasse, a dinâmica entre Upton (Tracy Spiridakos), Halstead (Jesse Lee Soffer) e Voight ganha diferentes contornos e a equipa recebe um novo chefe.

Onimusha

02/11 | Netflix

Um espadachim que empunha uma arma que consome almas une-se a uma irmandade de samurais para neutralizar uma insurreição de zombies. Uma adaptação em formato de animé da série de videojogos de ação “Onimusha”, da Capcom, que decorre no período do Japão feudal dos senhores da guerra.

Toda a Luz Que Não Podemos Ver

02/11 | Netflix

Minissérie baseada num romance vencedor do prémio Pulitzer, que acompanha a história de Marie-Laure, uma rapariga francesa cega, e do seu pai, Daniel, que fogem da Paris ocupada pelos nazis com um diamante lendário para impedir que a joia caia nas mãos destes. Perseguidos por um oficial da Gestapo que cobiça a pedra, pai e filha encontram refúgio na casa em Saint-Malo de um tio que contribui para a resistência com transmissões de rádio clandestinas. É nesta outrora idílica cidade costeira que o caminho de Marie-Laure se cruza com a mais improvável das almas gémeas: Werner, um adolescente alistado pelo regime de Hitler para rastrear transmissões ilegais.

Tore

Netflix

Quando a pessoa mais importante da vida de Tore, 27 anos, é atropelada por um camião do lixo, ele faz tudo o que pode para ultrapassar a dor. Durante o dia, continua a trabalhar na casa funerária do pai como se nada tivesse acontecido e começa a namoriscar com o novo florista, Erik. À noite, frequenta um bar de diversão noturna na cidade e experimenta álcool, sexo e drogas pela primeira vez. Um novo mundo maravilhoso, mas arriscado, abre-se subitamente para Tore, mas a sua melhor amiga, Linn, e os restantes colegas da funerária depressa começam a recear que ele esteja prestes a perder o controlo da sua vida com as tentativas desesperadas de fugir à realidade.