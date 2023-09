Dia do Porto de Leixões traz visitas guiadas e espetáculos musicais este domingo

O edifício desenhado pelo arquiteto Luís Pedro Silva abre-se ao público para um dia cheio de atividades.

Entre as 10h e as 19h do próximo domingo, dia 17 de setembro, o Dia do Porto de Leixões celebra-se com visitas guiadas à área portuária em autocarros turísticos, a embarcações, ao Titan e ao Terminal de Cruzeiros, edifício premiado e desenhado pelo arquiteto Luís Pedro Silva.

Para além destas visitas haverá uma variedade de espetáculos musicais, artísticos e animações para todas as idades.

Aulas de ioga e zumba abrem o programa logo de manhã, seguidas de um workshops de dança para crianças e vários momentos musicais que se prolongam pela tarde, com DF FI, Batucada Radical, New Max, Samba à Gomes de Sá e Serghii Alkin.

Também o CIIMAR (Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental), cujas instalações se localizam no interior do Terminal de Cruzeiros, estará de portas abertas.

Todas estas atividades são de entrada livre e o acesso é efetuado pelo Terminal de Cruzeiros em Matosinhos. O programa completo pode ser consultado aqui.