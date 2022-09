Dia do Porto de Leixões traz visitas, concertos e dança este domingo

O porto artificial da cidade do Porto, construído nos finais do século XIX, vai estar em festa domingo, 18.

A partir das 10 e até às 17 horas é possível visitar o Porto de Leixões (em autocarros e/ou embarcações) e o Terminal de Cruzeiros, além de algumas embarcações e do guindaste Titan. O CIIMAR (Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental) vai abrir também as suas portas.

O programa inclui também das 11.30 às 12 horas a atuação da Escola de Ballet do Porto; às 14 os Andor Violeta; às 15 o concerto de violoncelo e eletrónica Diálogos com Baleias; às 15.30 o espetáculo da escola We Dance; às 16 um workshop com o grupo de dança Momentum Crew; e às 17 horas o concerto de encerramento do evento no palco principal com Bárbara Bandeira.

A animação não fica por aqui. Para os graúdos das, 14 às 19 horas, o terraço dos cruzeiros vai ter DJ e serviço de bar. Já para os mais pequenos há insufláveis e das 11 às 11.30 horas a peça de teatro “Bolas de sabão e o sonho de um tubarão”. A entrada no recinto é gratuita e faz-se através do Terminal de Cruzeiros de Matosinhos.