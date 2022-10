Dia da Campanha da Azeitona celebra-se na herdade do Esporão

Programa de atividades em Reguengos de Monsaraz, a 22 de outubro, permitirá assistir, participar e aprender sobre a apanha da azeitona e a produção de azeite.

A Herdade do Esporão recebe os participantes no Dia da Campanha da Azeitona às 10h com um café da manhã composto por bolo de azeite, fruta, água e sumo de laranja. É também atribuído um “welcome kit” que inclui chapéu de palha, t-shirt e garrafa de água. Segue-se pelas 10h30 um passeio pelo Olival dos Arrifes, no qual é possível participar na apanha da azeitona, e pelas 12h30 uma visita guiada pelo lagar com direito a prova de azeites acabados de extrair.

O almoço está marcado para as 14h e é feito no wine bar da Herdade. O menu engloba uma entrada, prato principal e sobremesa, sendo acompanhado por vinhos Esporão. As atividades têm fim às 16h com a oferta de uma garrafa de um dos novos azeites.