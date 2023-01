Destaques TV: oito programas para ver nos próximos dias

Eis os destaques desta semana.

# Aventura à flor da pele XL

Dia 09/01 | Discovery | às 21h00

Sétima temporada desta edição XL, em que 12 concorrentes tentam sobreviver aos desafios da natureza, enquanto estão nus. Nesta temporada enfrentam a Amazónia peruana, onde terão de caçar, de se proteger de piranhas, de conviver com abutres e de construir os seus próprios abrigos. Os aventureiros almejam chegar aos 40 dias, enquanto os veteranos do programa têm como objetivo atingir os 60. No entanto, a realidade é mais dura do que parece e quatro dos concorrentes não vão chegar nem ao quarto dia.

# A Senhora Sapiens

Dia 06/01 | RTP1 | às 24h00

Durante décadas, as mulheres paleolíticas tornaram-se prisioneiras de clichés: fracas e indefesas, submissas ao homem todo-poderoso. Uma visão da pré-história explanada na arte dos séculos XIX e XX, na qual é representada amedrontada, rodeada de uma grande prole, boa para colher, enquanto o homem se ocupa da caça grossa, suprindo assim as necessidades do clã. Hoje, uma nova geração de investigadores, incluindo muitas mulheres, está a revelar uma faceta completamente diferente da Senhora Sapiens. Este documentário é dedicado à descoberta do verdadeiro lugar da mulher no Paleolítico.

# I Was There

Dia 07/01 | História | às 22h15

E se pudéssemos recuar no tempo e voltar a alguns dos eventos mais importantes do mundo? O apresentador Theo Wilson, neto de um aviador Tuskegee, crê que só podemos realmente compreender a História se estivemos lá – e agora… estaremos. Nesta série, ele viaja a momentos cruciais que ganham vida com detalhe. Passando por alguns dos eventos mais icónicos, Wilson desvenda pormenores perdidos dos motivos porque se deram, revivendo momentos do passado que moldaram o futuro de todos.

# A casa de bonecas da Gabby

Dia 09/01 | Panda | às 20h00

Baseada no livro “The little dollhouse”, de Jan Lebeyka, esta série animada acompanha a pequena Gabby e o seu gato de estimação. Juntos, vivem aventuras mirabolantes, encontram outros animais incríveis e descobrem novas surpresas a cada episódio. Arte e magia misturam-se nesta colorida casa de bonecas – e a diversão está mais do que garantida.

# My 600-lb life: Where are they now?

Dia 09/01 | TLC | às 20h00

Estreia da sexta temporada. Os novos episódios vão contar emocionantes histórias sobre aqueles que se encontram num ponto de viragem ao viver com obesidade mórbida. Os espectadores podem acompanhar a luta contra o vício da comida, a dependência e o inevitável impacto que esta condição produz nas suas relações mais próximas. Desde as crianças aos maridos e mulheres, aos pais e melhores amigos, estes são, na grande maioria, os cuidadores de quem sofre desta debilitante doença dos tempos modernos.

# A Porquinha Peppa

Dia 09/01 | Panda+

Estreia de novos episódios desta criação britânica de Astley Baker Davies. A Porquinha Peppa, a família e os amigos vivem novas aventuras, que provam que há diversão escondida e muitas coisas para aprender. Peppa adora saltar em poças de lama com o irmão George e os pais. Suzy Sheep é sua melhor amiga.

# Sociedades Secretas: Nas trevas

Dia 10/01 | História | às 22h15

Pelo mundo inteiro e ao longo da história, sempre existiram sociedades secretas e clandestinas. Em criptas e clubes, trancadas às sete chaves, nos recantos mais obscuros da internet, os seus membros reúnem-se para propósitos misteriosos. Cada um dos seis episódios desta série documental explora a história obscura de uma sociedade secreta: os Cavaleiros Templários, a Maçonaria, a Ordem Hermética do Amanhecer Dourado, os Illuminati, a Ordem Skull & Bones e Le Cercle. Quais as suas origens e missões? É possível que alguns grupos, embora arcaicos, ainda operem nas trevas?

# Dahmer: Nas suas próprias palavras

Dia 11/01 | AMC Crime | às 22h30

É um dos mais infames assassinos em série da história. Trinta anos depois de Jeffrey Dahmer ser julgado e condenado por 17 homicídios, os detalhes perturbadores dos seus crimes continuam a chocar e a horrorizar. Como é que alguém pode cometer tais monstruosos atos de violência? Esta série de dois episódios explora a psique de Jeffrey Dahmer através das suas próprias palavras e de entrevistas com a jornalista de investigação Nancy Glass.