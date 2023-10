Das entradas aos doces, a Aguardente DOC Lourinhã prova-se à mesa de 20 restaurantes

A Quinzena Gastronómica da Aguardente DOC Lourinhã regressa de 9 a 23 de novembro. Além de menus especiais em 20 restaurantes do concelho, há visitas gratuitas à Adega Cooperativa e mostra de doçaria.

Como já vem sendo hábito por esta altura do ano, a Aguardente DOC Lourinhã ganha palco reforçado pelo concelho, com o regresso da Quinzena Gastronómica que a celebra à mesa. A 12.ª edição tem arranque marcado para 9 de novembro e dura cerca de duas semanas, até 23 do mesmo mês. A iniciativa – organizada pela Câmara Municipal da Lourinhã em parceria com os produtores da Adega Cooperativa da Lourinhã e Quinta do Rol e o apoio da CVR Lisboa – coloca à prova pratos e sobremesas em que a aguardente local, um dos ex-líbris da região, é estrela.

No total, 20 restaurantes prepararam um menu especial para a chegada do festival, onde estão propostas como ostras grelhadas com molho de aguardente; camarão frito regado com aguardente; queijo brie com frutos secos e aguardente; caldeirada regada com aguardente; mexilhões de cebolada com aguardente; pizas; carré de borrego com risoto verde e redução de molho de aguardente; pica-pau de frango com molho de aguardente; cheesecake de aguardente; surpresa de pera bêbeda ou leite creme vaporizado com aguardente, entre outros exemplos.

Além disso, outras atividades pontuam o calendário da Quinzena Gastronómica. Casos dos dias abertos na Adega Cooperativa da Lourinhã, a 11 e 12 de novembro, com visitas guiadas gratuitas onde se explicam processos de envelhecimento. Basta inscrição prévia para [email protected]. Ainda a 11 de novembro, decorre a mostra Doç’Ardente nas instalações da Colegiada de Nossa Senhora da Anunciação, onde se darão a provar exemplares de doçaria confecionados com aguardente.

A Quinzena Gastronómica da Aguardente DOC Lourinhã “é uma oportunidade para celebrarmos todos juntos o que de melhor se faz na Lourinhã, assim como mostrar às pessoas que nos visitam o que tão de especial tem esta aguardente”, explica João Serra, vereador da autarquia. Saiba mais sobre a edição deste ano aqui.

A lista de 20 restaurantes com menus criados de propósito para a iniciativa é a seguinte:

Alta Restaurante (Praia da Areia Branca)

Areal Beach Bar by Chakall (Praia do Areal Sul)

Avenida Café Cervejaria (Lourinhã)

Barracão do Petisco (Marquiteira)

Castelo (Lourinhã)

Chico Neto (Praia de Porto Dinheiro)

Erva Daninha (Lourinhã)

Novo Parque (Fonte Lima)

O Passarinho (Moita dos Ferreiros)

Os Severianos (Casal Novo da Amieira – Campelos)

Paraíso do Foz (Alto Foz)

Pizza & Companhia (Praia de Porto Dinheiro)

Pizzaria da Praia (Praia da Areia Branca)

Pop’s Steak House (Praia da Areia Branca)

Solmar & Terrace (Praia da Areia Branca)

Tapas & Lambarices (Lourinhã)

Terra à Terra (Lourinhã)

Vestigium (Reguengo Pequeno)

Yukimura Sushi Bar (Lourinhã)

West 23 by Chakall (Estrada da Peralta)