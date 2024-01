Da torta gigante ao artesanato: Castro Marim celebra as amendoeiras em flor

O Festival das Amendoeiras em Flor do Algarve regressa a Alta Mora, em Castro Marim, dias 2, 3 e 4 de fevereiro. Tradições, turismo, etnografia, gastronomia e pedestrianismo fazem parte do programa aberto a todos.



Pintada em tons de branco e cor-de-rosa pelas milhares de flores que por esta altura despertam nas amendoeiras – cujo produto é ele próprio identitário do sul do país -, Alta Mora, em Castro Marim, prepara-se para levar a cabo a terceira edição do Festival das Amendoeiras em Flor do Algarve. O evento decorre nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro, já este fim de semana, e inclui atividades para todos os gostos e idades.

Em destaque no programa vai estar a gastronomia, este ano com a participação especial do chef executivo de pastelaria do Penha Longa Resort (Sintra), Francisco Siopa. Com mais de 25 anos de carreira, mestre chocolateiro e professor nas escolas do Turismo de Portugal na área da pastelaria, o profissional terá “algumas surpresas durante a sua participação”, lê-se num comunicado da organização, certamente ligadas à gastronomia.

Rico em tradições culinárias, o Algarve dá a conhecer a sua riqueza doceira com uma torta de amêndoa gigante, que este ano atingirá os 42 metros de comprimento. A confeção estará a cargo da Escola de Hotelaria e Turismo de Vila Real de Santo António. Noutro ponto do recinto, em Alta Mora, os visitantes vão poder visitar a Aldeia do Artesão, em que mais de 40 artesãos vão estar a trabalhar ao vivo na recriação de artes/ofícios tradicionais.

“Aproveitando as casas e alpendres existentes, bem como os fornos de cozer pão, as ramadas, os galinheiros, as pocilgas, os pátios, etc.”, a população local e dezenas de voluntários conseguiram “recrear in situ muitas das artes e ofícios que se desenvolviam diariamente há sensivelmente meio século. A ideia foi colocar os artesãos a trabalhar em meio natural”, explica o comunicado sobre o Festival das Amendoeiras em Flor do Algarve.

Durante os três dias do evento, os adeptos da atividade física poderão participar em quatro percursos de cinco, oito, 11 ou 20 quilómetros de comprimento, e com diferentes níveis de dificuldade, seja em passeio ou com mais afinco físico. Já as crianças poderão contar com animação infantil, como pinturas faciais, jogos tradicionais, animais de quinta, passeios de burro e a presença de estátuas vivas.

A música, também presente, assumirá vários géneros e palcos, com nove espetáculos em três palcos, do folk à world music, passando pelo flamenco, pela música popular ou por registos etnográficos cujos representantes serão o Grupo Etnográfico Amendoeiras em Flor e o Rancho Folclórico do Azinhal» e o Grupo Coral e Etnográfico Vozes de Almodôvar.

Haverá ainda espaço para as artes performativas com a celebração do folclore português com Sofia Pimentão, a recriação da famosa “Lenda das Amendoeiras em Flor” pela Associação Satori e o espetáculo “Festival da Art´Ri-te”, encenado pelo CCD de Castro Marim. Na dança, e a representar o território, as “Arutla” do Clube Recreativo Alturense; e na vertente internacional, o grupo de dança sevilhana Gracia Diaz.

O programa completo do Festival das Amendoeiras em Flor do Algarve está disponível para consulta no website oficial, em seis idiomas. A entrada é gratuita para crianças até aos 10 anos ou portadores de deficiência e custa dois euros dos 11 aos 14 anos; três euros para maiores de 14 anos (para bilhetes de 1 dia). Nos passes de três dias, a gratuitidade mantém-se para crianças até aos 10 anos. Dos 11 aos 14 anos, o bilhete custa cinco euros, e sete euros para os maiores de 14. Os bilhetes podem ser adquiridos em https://fafa.pt. A organização disponibiliza ainda transporte gratuito a partir de Altura, Monte Gordo, Vila Real de Santo António, Castro Marim e Monte Francisco.