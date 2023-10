Cozinha, documentários e formatos infantis para ver na TV

A estreia de "Hell's Kitchen Famosos" e outros destaques de programas para ver nos próximos dias na televisão.

Ghostober

Sábado, dia 7 | ID | 22h

Todas as noites de sábado do mês de outubro, os fãs do paranormal estão convidados a embarcar numa jornada pelo mundo dos fenómenos e histórias de fantasmas. Com uma programação composta por documentários, “Ghostober” mergulha num universo onde o inexplicável ganha vida. Uma das séries em destaque é “Help! My House Is Haunted”. A equipa de especialistas composta pelo médium Ian Lawman, o especialista em tecnologia Barri Ghai e a historiadora Jayne Harris reúne-se para uma nova temporada de 15 episódios que explora casos de atividade paranormal registados em casas de pessoas por todo o Reino Unido.

A Terra: Ser Vivo Em Evolução

Sábado, dia 7 | Odisseia | 16h

A Terra é comummente definida como a adição de uma multitude de ambientes e ecossistemas. Este documentário apresenta-a como um corpo vivo gigante capaz de se regular a si próprio para manter um equilíbrio em todos os momentos. Ao conjugar o microscópico e o cosmos, esta viagem revela o mundo dos seres vivos a partir de múltiplas dimensões e leva-nos numa exploração de mecanismos que ajudam a manter esse equilíbrio. Descobriremos as ligações entre o mar e o ar e as formas como os oceanos e os seres vivos que nele vivem contribuem para o nosso planeta. Exploraremos as complexidades da relação entre ar, solo, plantas e animais.

A Comida Que Mudou o Mundo

Sábado, dia 7 | História | 22h15

Conheça os visionários que mudaram os hábitos alimentares dos EUA. Usando a cabeça, mas também a força, a motivação, o esforço e muita dedicação para conseguirem conquistar o coração dos Estados Unidos pelo estômago, foram construindo cidades, inventando novas tecnologias e ajudando a ganhar guerras mundiais.

Sam Sam

Sábado, dia 7 | Panda | 10h

O super-herói de seis anos Sam Sam vive com os seus pais (também super-heróis) no Planeta Sam. Ele vai à escola, brinca com as outras crianças e confia no seu amigo Sam Ursito. Com pressa em desfrutar da sua independência, cresce com cada medo de infância que ultrapassa e cada descoberta que faz sobre o mundo e os seus perigos.

Hell’s Kitchen Famosos

Domingo, dia 8, SIC, 22h15

Ljubomir Stanisic está de regresso com mais um concurso dos “infernos”, desta vez com figuras públicas. Ana Garcia Martins, Ana Marta Ferreira, Lourenço Ortigão, Luísa Vilar, Francis Obikwelu, Cláudia Semedo, Diogo Amaral, Io Appolloni, Luís Lourenço, Melânia Gomes, Noémia Costa, Pedro Fernandes e Pedro Granger são os famosos que vão competir nesta nova edição.

Jardim do Ano

Terça, dia 10 | Casa e Cozinha | 21h

Uma nova série que parte para uma alegre exploração de algumas das melhores e mais surpreendentes hortas caseiras do Reino Unido. Apenas um se pode tornar o Jardim do Ano. Os jurados são a locutora e entusiasta Zoe Ball, o premiado designer de jardins Manoj Malde e o jovem horticultor do ano Lachlan Rae. Eles viajam por todo o país em busca das hortas caseiras mais espetaculares. Dos clássicos rurais ingleses aos designs contemporâneos mais modernos, de locais magníficos no topo de colinas a espaços verdes urbanos acolhedores e inteligentes, eles procurarão o melhor dos melhores jardins.

Os Assassinos Mais Terríveis do Mundo

Quarta, dia 11 | AMC Crime | 22h30

De Fred e Rose West ao Palhaço Assassino, passando por Jeffrey Dahmer e o Canibal de Milwaukee, esta série conta as histórias da vida dos assassinos mais terríveis do mundo. Utilizando uma combinação de entrevistas, imagens de arquivo e reconstruções, cada episódio centra-se num assassino famoso e apresenta relatos autênticos em primeira mão do seu comportamento, de detetives que investigaram o caso, jornalistas que relataram as histórias, familiares e, por vezes, sobreviventes.