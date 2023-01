Cortejo e Queima do Santo Entroido voltam a animar Melgaço no Carnaval

A vila de Melgaço conta voltar a encher-se de tradição, cor e folia no dia 18 de fevereiro, com as celebrações do Entrudo. Cortejo pelas ruas da vila e Queima do Santo Entroido serão os pontos altos do evento.



Empenhada em relembrar os tempos em que o Entrudo animava a vila entre sábado e terça – com bailes, mascarados por toda a parte, cozido à portuguesa e doçaria -, Melgaço está a preparar uma nova edição do Entrudo tradicional, para o dia 18 de fevereiro (sábado). O cortejo alegórico pelas ruas da vila e a Queima do Santo Entroido, abertos a todos os entusiastas, prometem ser os pontos altos da festa.

Os protagonistas deste Entrudo são os chamados farrangalheiros, que – conforme lembra o município em comunicado – saíam à rua trajados a rigor. “As mulheres vestiam o castrejo tipicamente vermelho bordado e/ou decorado com cores garridas, as blusas e o lenço amarelo”, lê-se. O traje era composto ainda pelo garruço, chapéus de cartão decorados com fitas e enfeites garridos que congregam uma renda que encobre o rosto” das pessoas.

O cortejo terminará no Largo Hermenegildo Solheiro com a tradicional Queima do Santo Entroido (um boneco vestido de roupas velhas) que representa a expulsão de todos os males e a purificação das mentes. Segundo o município, “os populares dizem que este momento simboliza também o desejo de que o inverno acabe e que a primavera comece”.

Toda a comunidade (do concelho de Melgaço e vizinhos), assim como os comércios, associações, empresas, comunidades escolares, instituições particulares de solidariedade social e juntas de freguesia estão convidados a participar no cortejo, podendo inscrever-se nas categorias “individual”, “grupo” e “carro alegórico”. Para integrar o cortejo é necessária inscrição prévia até 10 de fevereiro, através do preenchimento de uma ficha de inscrição.

Todos os participantes inscritos terão a possibilidade de participar no lanche convívio que decorrerá após a Queima do Santo Entroido, por volta das 19h.