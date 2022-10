Cook&Fun: jantar-espetáculo estreia-se em Portugal com o tema Warhol’s Night

Nas duas noites, entre as 20.30 horas e a 1 da manhã, o Sky Bar Oriente, no Parque das Nações, em Lisboa, torna-se palco do evento Cook&Fun, que chega pela primeira vez a Portugal. Aliando os conceitos de jantar, concerto, peça de teatro e exposição, é definido em nota de imprensa como “um evento multissensorial e imersivo” que começará assim que se entrar no hotel Tivoli Oriente Lisboa, decorado com inspiração no pintor e cineasta americano Andy Warhol, figura central do movimento pop art.

A parte gastronómica será da responsabilidade do chef espanhol Tito Fernández, que acumula cerca de 30 anos de experiência como chef e 10 a organizar eventos (o seu Laboratório Canalla foi uma referência durante anos neste tipo de experiências). O menu, com 12 momentos gastronómicos com ingredientes premium, será harmonizado com “cocktails, cervejas e drinks divertidos”, em parceria com Angelina Cavaleiro, chef do Tivoli.

“A gastronomia vai ser uma das partes do espetáculo. A surpresa vai estar não só na forma como os sabores estão conjugados, mas também como são apresentados. Mas, na base, estão ingredientes de excelência, com uma base atlântica – algo que une Portugal à Galiza”, afirma Tito Fernández. As reservas podem ser feitas via email ([email protected]) pelo preço de 85 euros por pessoa (recomenda-se a maiores de 18 anos). O dress code é informal.