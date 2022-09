Concertos, palestras e doçaria para saborear no Mosteiro de Lorvão, em Penacova

O Mosteiro de Lorvão, em Penacova, acolhe uma variedade de iniciativas ligadas à doçaria e à música, ao longo do próximo mês. Concertos, palestras, oficinas e uma mostra nacional de doces conventuais fazem parte do cardápio. O acesso é livre.

Outubro traz novidades a Penacova, a começar pela Bienal Internacional de Música do Mosteiro de Lorvão, que conta com o maior órgão de tubos construído, em Portugal, no século XVIII . O primeiro concerto, agendado para o dia 1, às 21.30 horas, está a cargo de Silvano Rodi, “organista oficial da Igreja Mónaco ‘St. Devote’, inspetor honorário de órgãos antigos do Ministério da Cultura e do Meio Ambiente de Itália, diretor da Comissão para a Conservação e Restauro de Órgãos Históricos na Diocese de Ventimiglia-Sanremo e especialista na interpretação da música barroca francesa”, segundo informações da Câmara Municipal, promotora da iniciativa.

Nesta primeira edição da bienal, em curso até 30 de outubro, cabem ainda outros espetáculos e um Encontro Internacional de Coros. Neste último participam, além do Coral Divo Canto, que serve de anfitrião, o Coral Polifónica San Mamede de Zamans (Galiza, Espanha), o Coral Hora Ludens (Madrid, Espanha), o Coral Polifónica de Bergantiños (Corunha, Espanha), o Orfeão de Portalegre e o Orfeão de Castelo Branco. “Além da oportunidade de oferecer ao público concertos de elevada qualidade, com artistas de exceção, a bienal de música terá ainda a vantagem de dar maior visibilidade ao Mosteiro de Lorvão , um monumento nacional com uma história riquíssima e dos mais relevantes da rota de Cister”, afirmou o presidente da Câmara Municipal de Penacova, Álvaro Coimbra, citado em comunicado.

Outra estreia é a Mostra Nacional de Doçaria Conventual de Lorvão, marcada para os próximos dias 15 e 16, nos claustros do Mosteiro . Não vão faltar as nevadas e os pastéis de Lorvão, nascidos ali, mas os visitantes podem encontrar também propostas do Minho ao Alentejo, passando por Arouca, Tentúgal (Montemor-o-Velho) ou Alcobaça. Ao todo, são mais de 20 doceiros a responder à chamada.