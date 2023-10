Cinema em casa: três filmes para ver este domingo na TV

Sylvester Stallone, Will Smith e os portugueses Ana Moreira e Miguel Borges protagonizam os filmes em destaque neste domingo, na televisão.

Projeto Gemini

Domingo, dia 22 | Fox | 21h20

Henry Brogan (Will Smith), um antigo atirador de elite das Forças Especiais, trabalha para uma organização governamental clandestina quando se torna no alvo de Junior (Victor Hugo), um misterioso assassino com capacidades de combate incomparáveis e que consegue antecipar cada um dos seus movimentos. A perseguição desenrola-se por todo o mundo, dos estuários do estado americano da Geórgia às ruas de Cartagena e Budapeste. Realizado por Ang Lee.

Pára! Ou a Mamã Dispara

Domingo, dia 22 | AMC | 14h25

Joe Bomowski é um jovem sargento de polícia de Los Angeles, nos Estados Unidos, que vive feliz com seu estilo de vida independente. Mas tudo muda ao receber a visita da mãe, uma encantadora mulher de Nova Jérsia que está convencida que sabe o que é melhor para o seu único filho, tanto ao nível pessoal como profissional. Uma comédia de Roger Spottiswoode, com Sylvester Stallone, Estelle Getty, JoBeth Williams, Roger Rees e Martin Ferrero.

Sombra

Domingo, dia 22 / AXN Movies / 21h10

Numa manhã igual a tantas outras, Isabel saiu de casa sem saber o quanto a sua vida iria mudar. Ao regressar, percebeu que Pedro, o filho de 11 anos, tinha desaparecido. A polícia e os meios de comunicação social seguiram o caso mas, apesar de existir um suspeito, a investigação não avançou. Quinze anos passados sobre a tragédia, Isabel continua desesperada e, mesmo com todos à sua volta a dizerem que tem que aceitar o sucedido e avançar com a sua vida, ela não desiste das buscas, numa recusa obstinada em aceitar a possibilidade de nunca mais ver o filho. Um filme de Bruno Gascon, com interpretações de Ana Moreira e Miguel Borges.