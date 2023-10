Cinema em casa: dois filmes para ver este domingo na TV

Gwyneth Paltrow e Charlize Theron são as atrizes que encabeçam dois dos filmes deste domingo na televisão.

O Renascer da Estrela

Domingo, dia 8 | AXN White | 21h25

Kelly Canter é uma superestrela da música country que luta contra demónios pessoais e problemas de dependência. Depois de um período na reabilitação, o marido e empresário de Kelly, James Canter, pressiona-a a embarcar numa digressão para reavivar a sua carreira. No entanto, a instabilidade emocional de Kelly e as relações tensas com os que a rodeiam – incluindo um romance com um jovem músico talentoso -, criam desafios que ameaçam fazer descarrilar o seu regresso. De Shana Feste, com Garrett Hedlund e Gwyneth Paltrow.

Lugares Escuros

Domingo, dia 8 | AMC | 23h55

Libby Day (Charlize Theron) é a única sobrevivente do massacre que acabou com a vida da sua família. Libby tinha oito anos e, pressionada pela imprensa, declarou que o assassino foi o seu irmão Ben. Trinta anos mais tarde, um grupo que trabalha para desvendar crimes turbulentos contacta-a, pois o caso apresenta muitas contradições. Libby está convencida da culpabilidade de Ben, mas sobrevive de doações, por isso, verá a investigação como uma oportunidade para ganhar dinheiro. De Gilles Paquet-Brenner.