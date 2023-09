Cinco séries para ver esta semana na TV e no streaming

Entre estreias, regressos e outros destaques, sugestões de cinco séries para acompanhar na televisão ou nas plataformas de streaming.

Testemunha Silenciosa

Terça, dia 12 | Fox Crime | 22h

Para os patologistas e cientistas forenses de “Testemunha silenciosa” é natural dissecar corpos e lidar com o lado macabro da vida. Nos primeiros episódios desta 25.ª temporada, após o lançamento da nova empresa de Sam Ryan (Amanda Burton) em Liverpool, o secretário de Estado da Saúde é assassinado. Sam pede à equipa para investigar o caso, mas Nikki não tem a certeza se pode confiar nela. À medida que a investigação avança, apercebe-se de que as suas consequências afetá-la-ão para sempre.

The Morning Show

Quarta, dia 13 | Apple TV+

O que é que acontece quando as pessoas em quem se confia para dizer a verdade se mostram, afinal, desonestas? Com Reese Witherspoon, Jennifer Aniston e Steve Carell em primeiro plano, “The Morning Show” segue a queda livre de um noticiário matutino após um escândalo e a sua luta para sobreviver numa era em que as notícias estão em todo o lado. Ainda com Billy Crudup, Mark Duplass, Gugu Mbatha-Raw, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Bel Powley, Desean Terry e Jack Davenport.

O Suspeito

Quarta, dia 13 | Disney+

Joseph (Aidan Turnur) parece ter a vida perfeita. Uma bela mulher, uma filha amorosa e uma carreira de sucesso como psicólogo clínico. Mas nada pode ser tido como garantido. Mesmo a existência mais idílica pode ser apenas o fio solto de um novelo. Tudo o que é preciso é uma rapariga assassinada, um jovem paciente perturbado e uma mentira. Preso numa teia de enganos complexa, Joseph arrisca tudo ao dar início à procura de um assassino que o levará aos recantos escuros da mente humana.

Hotel Portofino

Quarta, dia 13 | AXN White | 21h25

Estreia da segunda temporada. Lucian está de volta a casa para gozar férias junto da mãe Bella, após se ter mudado para Londres com a noiva, Rose. Agora, Bella quer partilhar com a família os planos de transformar parte do espaço num spa, com a ajuda da nova assistente, Constance March. Mas todo o cenário muda de figura quando, do nada e depois de um ano, o marido Cecil regressa de uma viagem a Inglaterra.

Corpo em Chamas

Já disponível, desde dia 8 | Netflix

Em maio de 2017, os restos mortais carbonizados do agente Pedro (José Manuel Poga) são encontrados dentro de um automóvel incendiado numa represa do rio Foix, em Barcelona. A descoberta atrai o interesse do público, especialmente quando a investigação começa a revelar uma rede de relações tóxicas, logro, violência e escândalos sexuais a envolver Pedro e dois colegas da polícia: a sua parceira, Rosa (Úrsula Corberó), e o ex-namorado dela, Albert (Quim Gutiérrez). Uma série inspirada numa história real, com Laura Sarmento Pallarés como produtora executiva e Jorge Torregrossa como realizador. Interpretam ainda Isak Férriz, Eva Llorach, Guiomar Caiado e Sergi Cervera.