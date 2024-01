Cinco programas para fazer este mês, entre a tradição e a ousadia

Novidades hoteleiras à mesa e para crianças, hábitos suculentos no Algarve e refeições que nos trocam as voltas – de olhos tapados ou acompanhadas de espetáculos que saltam à vista.

AP Adriana Beach Resort revisto e aumentado

Reabre a 22 de fevereiro junto à praia da Falésia, em Albufeira, a unidade familiar AP Adriana Beach Resort. E anuncia novidades para a temporada 2024, sobretudo para as crianças, com a criação de três áreas para jogos de água. Um Splash Park disponibilizará, de acordo com nota de imprensa, “escorregas, arcos e repuxos de água, balde gaivota e uma passagem de água”. Também haverá escorrega num parque infantil, além de “uma pequena rede de escalada, um barco pirata” e uma zona de sombra para os pais. A Splashpool será instalada numa das piscinas já existentes e dela consta escorrega e repuxos de água. Além de outras obras manutenção e melhoramento, um dos quatro campos de ténis da estância será transformado em campo multiusos. Morada e telefone: Estrada da Rocha Baixinha, Albufeira; 289 540 100.

Festa das Chouriças aquece Querença

Na mui íngreme localidade de Querença, município de Loulé, celebra-se o patrono dos animais, São Luís, no fim de semana de 20 e 21 de janeiro. A Festa das Chouriças tem no epicentro a prova do enchido protagonista, que pode ser feita a partir das 11 horas de domingo 21 em diversos estabelecimentos da freguesia, alguns deles também representados no recinto da festa que tomará conta do Largo da Igreja. Mais tarde, pelas 16 horas, acontece o leilão de chouriças. Um Mercadinho venderá artesanato e produtos locais. Do programa da Festa das Chouriças consta igualmente, pelas 21 horas de sábado 20, uma Noite de Fados. Domingo também acolherá animação de rua, missa solene, música e um espetáculo de humor.

Sintra e Lisboa com jantares de olhos vendados

Suprimida a visão durante a refeição, aumenta o protagonismo de paladar, olfato e tato. É dessa experiência sensorial que tratam os eventos Dining in the Dark, que em janeiro de desdobram em quatro datas e que, pela primeira vez, além de Sintra (no Sabores do Mercado), chega a Lisboa (ao Noobai Rooftop Bar e Restaurante). O menu, inspirado na tradição portuguesa, inclui entrada, prato principal e sobremesa, podendo escolher-se a variante vegetariana, de peixe ou de carne. Para manter o efeito surpresa, os convivas receberão não mais do que algumas pistas sobre o que vão provar. Em Lisboa, nos dias 18 e 25, às 20.30 horas. Em Sintra, dias 25 e 26, pelas 21 horas. A refeição custa 40 euros, disponível para pessoas a partir dos 12 anos. Bilhetes à venda em feverup.com.

MXM Art Center dá espetáculo à mesa

Três iniciativas juntam artes diversas à comida no MXM Art Center, na marginal do Douro, no Porto, um espaço de artes e criação cénica também com costela de restauração. A 20 de janeiro e 17 de fevereiro, às 20.30 horas, haverá jantares embalados por um espetáculo de cabaré de contornos burlescos. Os pratos terão creme de grão-de-bico e folhas de espinafres, mil e uma folhas de novilho com cebola caramelizada e molho de vinho do Porto, e delícia de chocolate em molho de frutos vermelhos. Preço: 65 a 75 euros por pessoa. A 27 de janeiro e 24 de fevereiro realizam-se jantares com música ao vivo (40 euros, a partir das 20.30 horas). E um The Drag Brunch, com atuação de drag queen e DJ, entra em ação a 21 de janeiro e 18 de fevereiro (40 euros, das 12 às 14 horas). O MXM situa-se na Rua do Ouro, 264. Reserva pelos telefones 963 155 045 e 911 997 919.

Portugal à mesa no Vila Galé

Chama-se 12 Meses, 12 Pratos e é a forma encontrada pelo grupo Vila Galé para celebrar alguns pratos típicos portugueses. Tome nota dos protagonistas mensais: francesinha em janeiro, arroz de tamboril em fevereiro, alheira frita com grelos em março, bacalhau espiritual em abril, favas com entrecosto em maio, atum à algarvia em junho, secretos de porco grelhados com limão e esparregado em julho, choco frito com batata salteada em agosto, bacalhau à Brás em setembro, açorda de camarão em outubro, arroz de polvo à algarvia em novembro e massada de robalo com camarão em dezembro. Bebidas à parte, o almoço ou jantar vale 14 euros por pessoa. Disponível nos hotéis Vila Galé em Portugal, exceto no Vila Galé Porto Ribeira, Sintra e Collection Palácio dos Arcos. Os hotéis Vila Galé têm casa eletrónica em www.vilagale.com.