Cinco programas de norte a sul para dias ao ritmo do Carnaval

No hotel, numa quinta ou a bordo de um elétrico. Com ou sem máscaras, confetti e serpentinas. Com mais ou menos Brasil nos ingredientes. São programas de Entrudo para toda a família.

No Museu do Carro Elétrico há passeios e brincadeiras

Um Desafio Eletrificante: eis a proposta do Museu do Carro Elétrico, no Porto, para assinalar o Entrudo 2024. O programa para sábado 10, a partir das 15 horas (com possível repetição no domingo 11, pelas 10 horas, se a procura o justificar), é simples e geracionalmente inclusivo. Começa com uma visita ao espaço que guarda preciosidades dos transportes, seguido da criação de uma máscara, que deverá obedecer a várias indicações que serão dadas ao longo do desafio por um Guardião dos Elétricos. Finda a tarefa, os resultados serão mostrados num desfile rumo a um elétrico que, depois, levará todos num passeio pela Linha 1, entre o centro histórico da Invicta ao Jardim do Passeio Alegre, na Foz. A reserva é obrigatória e deve ser realizada até às 18 horas de quarta-feira 7. Vale 15 euros para duas pessoas (adulto e criança, idealmente a partir dos cinco anos), acrescendo 10 euros por cada acompanhante adicional. Mais informações em 226 158 185 ou [email protected].

O Entrudo ali tão perto do Hotel Vale do Rio

Nesta quadra de folia, o Hotel Vale do Rio, em Oliveira de Azeméis, fica a meio caminho da ação: a 20 minutos de Estarreja, a meia hora de Ovar. Assinalando a ocasião, este eco-hotel movido a energias renováveis propõe um programa de reservas a partir dos 120 euros por noite, para duas ou mais noites, com estadia e berço gratuitos para crianças até aos quatro anos, incluindo acesso livre ao spa (tem piscina interior climatizada, sauna, banho turco, jacúzi e ginásio, a funcionar até às 22 horas). O rio Caima está mesmo ali ao lado, propício a passeios, e há comida regional no restaurante da unidade hoteleira, o Hídrica do Caima. Reservas via 256 990 000 ou [email protected]. Site: www.valedorio.pt.

No InterContinental Porto é à grande e à brasileira

Come-se Brasil, bebe-se Brasil e dança-se Brasil na Baixa da Invicta na noite de segunda-feira 12 à boleia do InterContinental Porto – Palácio das Cardosas. No restaurante Astória, a unidade hoteleira organizará um jantar na modalidade rodízio, com um generoso elenco de saladas, aperitivos, pratos quentes, o rodízio de carnes propriamente dito, acompanhamentos e sobremesas. As míni caipirinhas e a cerveja de barril serão à descrição. A música ao vivo, em tons predominantemente bossa nova, será providenciada por Sérgio Guri, cantor e guitarrista. Tudo por 35 euros/ pessoa. Se a passagem carnavalesca pelo InterContinental Porto incluir estadia, o pacote (jantar + pernoita para duas pessoas) fica por 320 euros. Reservas para o jantar: 220 035 639, [email protected].

A máscara não cai no Ribeira Collection Hotel

Rumemos ao Alto Minho. Na vila de Arcos de Valdevez, além de Carnaval em abundância, reside o Ribeira Collection Hotel, que este ano assinala a festividade na noite de segunda 12 para terça 13 com um jantar temático, animado por música ao vivo, e um concurso de máscaras. Além disto, o Programa de Carnaval inclui uma noite de alojamento em quarto duplo/twin Comfort e pequeno-almoço buffet, bem como acesso ao spa (piscina híbrida, sauna, banho turco e jacúzi) e utilização de caiaques e prancha de stand up paddle (sujeito a disponibilidade). O check-in antecipado, check-out tardio e estacionamento estão sujeitos a disponibilidade. Preço: 320 euros para duas pessoas. A estadia de crianças até aos cinco anos é gratuita, dos seis aos 12 custa 55 euros (alojados em cama extra), e de menores a partir dos 13 vale 90 euros (também em cama extra). Noites adicionais à carnavalesca têm desconto de 15% face ao valor do website do hotel. Informações e reservas disponíveis em [email protected] e 258 009 410.

Em Cascais, duas festas unidas por árvores e burros

Aproveitando as férias escolares, a entidade municipal Cascais Ambiente organiza programas que combinam o Carnaval e o Dia de São Valentim, entre sábado 10 e terça 13, na Quinta do Pisão – Parque de Natureza e no Pedra Amarela Campo Base, em Alcabideche. Começa-se, a 10, com um desfile de máscaras ao longo de um passeio de burro (crianças entre os cinco e os dez anos; 10 euros/pessoa). Domingo 11 há animação a dobrar, primeiro com um “Desafio de Carnaval do Cuquedo | Disfarça-te e prova que és o mais criativo!” (pinturas faciais para crianças dos três aos 12 anos; 5 euros/criança), depois com o ateliê “Histórias e dedicatórias de amor no reino animal”. Terça 13 é o dia maior: aventura de arvorismo aos pares, em que crianças e adultos terão de ter mais de 1,20 metros de altura (15 euros/dupla); oficina de encadernação sustentável (gratuito); e piquenique namoradeiro, onde um burro de Miranda será o cicerone (55 euros/casal). Informações e inscrições à distância de [email protected] ou 215 811 750.