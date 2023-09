Cinco espaços brasileiros recentes na Grande Lisboa

A reboque do Dia da Independência do Brasil, dia 7 de setembro, cinco sugestões de espaços na Grande Lisboa para encurtar a distância do país-irmão.

De Além Mar Confeitaria

LISBOA Empadas e pão delícia são especialidades da De Além Mar Confeitaria, novo espaço de Campo de Ourique liderado por duas irmãs de Salvador da Baía.

Em Salvador da Baía, no nordeste brasileiro, duas irmãs faziam doces portugueses, em homenagem às raízes familiares, com ligações ao norte e à Ilha da Madeira. Quando decidiram mudar-se para Lisboa, Maria João e Mónica Morais fixaram a sua De Além Mar Confeitaria em Campo de Ourique, mas aqui dedicam-se à produção de salgados que encurtam a distância entre os dois países.

As empadas que saem do forno, um dos ex-líbris da casa, têm recheio variado – vitela, galinha, carne de porco à alentejana, bacalhau, camarão com creme de queijo, porco e alheira ou caprese (requeijão, tomate e manjericão), por exemplo.

Na vitrine desta nova confeitaria, cabe ainda o pão delícia (com massa fofa e recheio de creme de queijo), a saltenha (uma irmã da empanada), o quindim, as cucas (a fazer lembrar o crumble) e o bolo de rolo de goiabada (tradicional no nordeste brasileiro), além de opções de bolo à fatia. “Algumas receitas são da nossa família. A nossa mãe sempre cozinhou”, diz Maria João, formada em arquitetura, enquanto a irmã, com curso de veterinária, termina mais uma bandeja de pães delícia.

Maria Escandalosa

LISBOA Inspirado no universo feminino, o novo restaurante do Chiado tem influências de várias cozinhas do mundo, pelas mãos da chef carioca Carolina Antony.

A ode ao universo feminino é o pilar deste novo restaurante do Chiado. “Qualquer mulher pode ser escandalosa em vários sentidos, na simplicidade, no luxo, na força, na coragem ou na independência. E Maria, porque é um nome que tanto representa o sagrado e o profano”, explica Carolina Antony, chef carioca com percurso ligado à moda, restauração e outras áreas.

A responsável mudou-se para Portugal quando o marido, o ator Marcello Antony, foi convidado para gravar uma novela da TVI. Pelo espaço, há fotografias de ícones como Carmen Miranda, Edith Piaf ou Frida Kahlo, além de uma decoração que evoca o glamour, com lustres e peças de antiquário.

A carta divide-se em três atos (entradas, pratos e sobremesas), inspirada no teatro de revista e nas mulheres que questionaram costumes e mentalidades, com cocktails a acompanhar. Coxa com recheio de costela e compota de maçã picante; camarão com creme de leite de coco, tomate assado e queijo amanteigado; ceviches de peixe brando e de banana e chuchu; atum marinado com molho oriental; risoto de lascas de bacalhau com pesto de coentros; arroz caldoso de polvo; e creme de papaia com licor de cassis e crocante de framboesa são destaques da casa, além dos hambúrgueres trazidos do Yámã!, a marca que Carolina fundou e que soma duas moradas na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Carolina Sales Café

OEIRAS Depois de uma década a somar moradas e prémios no Rio de Janeiro, os brigadeiros artesanais de Carolina Sales fixaram-se há um ano em Oeiras. Também há bolos, tartes e salgados.

Carolina Sales é mineira, mas sempre viveu no Rio de Janeiro, ligada à área da saúde. Nos tempos livres, dedicava-se ao artesanato, criando caixas-presente. Quando chegou a altura de arranjar algo para colocar dentro das mesmas, lembrou-se do doce mais popular do Brasil, seguindo a receita antiga feita pela avó Cora. Daí ao primeiro espaço de brigadeiros que abriu no Rio, em 2011, foi um salto. Chegou a somar dez lojas na cidade e receber prémios como o de Melhor Doce do Rio de Janeiro, pelo jornal “O Globo”.

A mudança para Portugal levou-a a trazer os seus brigadeiros artesanais até Oeiras, com o Carolina Sales Café, onde se servem de vários sabores – tradicional, pistacho, coco, alperce, por exemplo. “O brigadeiro combina com muitos sabores, o segredo é só equilibrar o açúcar”, diz Sales, que também produz outros doces (com opções sem açúcar ou glúten) como brownies, tarte de amêndoa, bolachas e bolos variados à fatia – como o primavera, um pão de ló de chocolate e baunilha com recheio duplo de brigadeiro branco, creme de avelã, chocolate e morangos.

Nas vitrines da cafetaria, com capacidade para 50 comensais entre interior e esplanada, há espaço também para salgados – croissants simples e recheados, bagels, pão de queijo, coxinha de frango, scones ou croquetes de carne. Receitas que podem ser partilhadas, já que a cafetaria tem uma área de escola, onde Carolina dá workshops e formações, com inscrição no site oficial.

Tempero Brasileiro

LISBOA Bobó, moqueca, feijoada e outros clássicos servem-se no Tempero Brasileiro, casa de sucesso de Benfica que ganhou, no ano passado, uma segunda morada no Parque das Nações.

Tem raízes minhotas, com mãe e avó portuguesas, e esse legado influenciou quando chegou a altura do chef Robinson Carneiro trocar o Rio de Janeiro por Lisboa, com a mulher, Viviane Calderone. Já estavam ligados à restauração na Ilha Grande, perto do Rio, e seguiram a mesma paixão por cá. Em boa hora. Depois de, há seis anos, abrirem o Tempero Brasileiro em São Domingos de Benfica, sinónimo de casa cheia, o casal inaugurou há um ano um segundo espaço homónimo, no Parque das Nações.

No interior ou na esplanada, que albergam até 60 pessoas, servem-se clássicos como feijoada, bobó de camarão com arroz e farofa baiana; dadinhos de tapioca recheados com três queijos; linguiça acebolada com mandioca frita ou moqueca de frutos do mar servidas em panelas de barro, entre outros. Nas carnes, vindas da América do Sul, destaque para cortes como picanha, maminha e para os churrascos mistos, que saem com frequência da brasa.

Nos doces, há opções como brigadeiros de colher, beijinhos de coco, doces de abóbora com coco e doce de banana, acompanhados, por vezes, com música ao vivo, como costuma acontecer aos fins de semana.

Aquarela Brasil Mercado

ALGÉS Bombons, carne seca, feijão, salgados e cervejas são produtos que chegam de todo o território brasileiro à Aquarela, mercearia recente de Algés.

Em Portugal há quase década e meia, Élia Santos geriu um restaurante e cafetaria em Lisboa, ao lado do marido, Danilo. Ainda assim, “a ideia de termos uma mercearia sempre foi o desejo inicial dele”, explica a paulista, responsável pela Aquarela Brasil Mercado, uma mercearia recente que veio reforçar a oferta de produtos brasileiros no centro de Algés.

“Aqui, temos um pouco de todo o Brasil, do nordeste ao norte, passando pelo centro e sul. Até coisas que só fiquei a conhecer cá”, adianta Élia. Bombons com sabores variados – amendoim, coco, avelã, por exemplo -; salgadinhos de limão, pimenta, bacon ou picanha; biscoitos de polvilho; feijão carioca seco; pipocas e gelados artesanais são alguns dos exemplos distribuídos pelas prateleiras da loja.

Mas não só. Também farofa de mandioca; farinhas de milho flocadas – ou “o cuscuz dos brasileiros”, diz Élia -; misturas para fazer bolos e feijoadas; carne seca; temperos variados e açaí, sem esquecer cervejas e café do país-irmão, ou até mesmo água de coco. À entrada da mercearia, é impossível não ver os salgadinhos prontos a comer, como pão de queijo, coxinhas e empadas.