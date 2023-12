Casa de São Lourenço: Uma pousada com história na Serra da Estrela

Na Casa de São Lourenço, hotel de cinco estrelas sobranceiro ao vale glaciar do Zêzere e à vila de Manteigas, respira-se história e o ar puro da montanha.

Foram muitas as razões pelas quais João Tomás e Isabel Costa se apaixonaram pela Serra da Estrela e ali decidiram fazer vida. A Casa de São Lourenço foi a sua segunda aposta hoteleira na serra, depois de, em 2006, terem aberto a Casa das Penhas Douradas.

O casal, que também é responsável pela Burel Factory, descobriu a serra a pé, em diversas caminhadas, tornando-se assim íntimo do lugar e das pessoas. A Casa de São Lourenço, que inaugurou em 2018, fora na sua antiga vida, nos anos 40 do século XX, um dos primeiros projetos da rede de pousadas de Portugal, idealizada por António Ferro, diretor do Secretariado de Propaganda Nacional. Abriu depois da II Guerra Mundial, em 1948. A ideia, explica João Tomás, “era inovadora em relação aos conceitos de hotelaria da época. Eram hotéis-boutique de charme, que queriam apresentar uma certa autenticidade portuguesa”.

A ideia “era mostrar um país acolhedor, através de hotéis que não parecessem hotéis, mas sim casas de férias”, explica João. Rogério de Azevedo foi o arquiteto original, o mesmo que desenhou, entre outros edifícios, o Hotel Infante Sagres, no Porto. A decoração de interiores foi entregue à designer e artista modernista Maria Keil.

Quando recuperaram a pousada, João e Isabel não quiseram apagar a sua história. Trabalharam com ateliers P-06 e Site Specific Arquitectura para renovarem sem estragar. Manteve-se, assim, a confortável lareira na antiga sala de estar que é agora o restaurante. As paredes de pedra do espaço foram rasgadas para se transformarem em janelas de vidro, com vistas deslumbrantes para Manteigas e o vale do Zêzere. As estrelas, cardos e as lobas cravados na madeira, que Maria Keil criou inspirada nos desenhos que os pastores raspavam nos cajados, encontram-se em algum do mobiliário também desenhado por ela e noutros espaços, como o mural onde se conta a história da casa através de vários documentos, de desenhos e de literatura. Alguns quartos originais foram também preservados.

O que fazer em Manteigas

Há Natal na Vila

O Natal em Manteigas faz-se com um mercadinho, com concurso de montras, teatro para crianças, cinema e música. O mercado vai funcionar no Largo do Sr. do Calvário e estará de 23 a 25 de dezembro, fazendo uma pausa para reabrir nos dois últimos dias do ano. A programação das festas pode ser consultada no site da autarquia: cm-manteigas.pt.