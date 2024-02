Carnaval de Torres Vedras: o regresso de uma festa centenária

A Oeste, há seis dias de folia. Baile de máscaras, desfiles pelo centro histórico, concurso de matrafonas e animação de DJ compõem o programa desta que é uma das mais populares festas de Carnaval do país, entre 9 a 14 de fevereiro.

Há precisamente um ano, o autodenominado “Carnaval mais português de Portugal” tinha motivos extra para festejar, ao assinalar o seu centenário. Em 2024, as celebrações do Carnaval de Torres Vedras, um dos mais afamados do país, fazem-se com os olhos posto no que ainda está para chegar, sob o tema “Carnaval do Futuro”.

A festa regressa às ruas do centro histórico durante seis dias, entre 9 e 14 de fevereiro. Para assistir ao desfile de carros alegóricos e foliões, com corsos noturnos (dias 10 e 12, pelas 21h) e diurnos (dias 11 e 13, pelas 14h30) confirmados, é preciso pagar 16 euros pela pulseira livre-trânsito ou oito euros para ver apenas um destes. Mas não faltam atividades livres para participar nesta festa, classificada como Património Cultural Imaterial Nacional em 2022: por exemplo, o baile de mascarados no Pavilhão Multiusos (dia 9, 14h30), a receção dos Reis do Carnaval junto à estação ferroviária (9, 22h) o corso escolar (dia 9, 9h30) e a animação de DJs no Mercado Municipal, todas as noites e madrugada fora, até às 4h.

O Enterro do Entrudo dá-se pelas 21h de dia 14, com um desfile da Avenida Tenente Valadim até ao Tribunal de Torres Vedras. E antes de dizer adeus à festa na cidade das matrafonas [não esquecer o concurso de matrafonas, dia 12, pelas 23h, na Avenida 5 de Outubro], vale a pena passar pela Praça da República para observar a estátua de homenagem ao Carnaval, inaugurada há um ano, onde se destacam as figuras do seu primeiro rei e rainha.

Carnaval Torres Vedras 2024

Web: carnavaldetorresvedras.pt. Preço: bilhete de oito euros para um corso; 16 para os quatro. Gratuito até aos nove anos.

Sugestões para fazer em redor

Pastéis com 80 anos e camas na serra

Para uma panorâmica ampla da urbe que está em festa, do rio Sizandro, e dos moinhos eólicos e hortas em redor, basta subir ao seu ponto mais alto, onde estão o Castelo de Torres Vedras e o Forte da São Vicente, parte das Linhas das Torres, conjunto de fortificações erguidas entre 1809 e 1810 como linha de defesa durante as invasões francesas.

Já de volta ao centro, o apetite sacia-se com os pastéis de feijão da Fábrica Coroa, um dos ex-líbris locais no que toca à doçaria. Nesta casa, fabricam-se há mais de 80 anos e a “receita é a mesma desde o início”, explica Nuno Correia, dono. Pela vitrine, também desfilam pastéis de grão ou amêndoa torrada, areias e suspiros, entre outros doces.

As horas vão passando e a noite aproxima-se, razão para rumar ao hotel Dolce CampoReal Lisboa, cinco estrelas a poucos minutos de Torres Vedras. Aqui, cabe centena e meia de quartos, spa, campo de golfe, restaurantes, aluguer de bicicletas, duas piscinas interiores e uma interior, com companhia privilegiada em redor: as Serras do Socorro e da Archeira.

Fábrica Coroa

Praça 25 de Abril, 11, Torres Vedras. Tel.: 261323494. Das 9h às 19h30. Não encerra.. Preço: pastel de feijão a 1,20 euros.

Dolce CampoReal Lisboa

Rua do Campo, Turcifal. Tel.: 261960900. Preço: quarto duplo desde 190 euros, com pequeno-almoço.