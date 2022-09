CAMP: música, workshops, conversas e provas, numa vinha algarvia

A primeira edição do CAMP, um não-festival que reúne concertos, palestras, trocas de ideias, conversas, workshops e provas de vinhos, acontece no Morgado do Quintão, em Lagoa, de 7 a 9 de outubro. Os bilhetes arrancam nos 20 euros.

É entre vinhas antigas, debaixo de uma oliveira milenar e com a serra de Monchique como pano de fundo que decorre a primeira edição do CAMP, um não-festival que vai reunir músicos, criadores e pensadores, de 7 a 9 de outubro, no Morgado do Quintão, o irreverente produtor de vinhos do Algarve.

O evento, um projeto paralelo promovido pelo produtor de vinhos, e que conta com o apoio da Câmara Municipal de Lagoa, apresenta-se como “um encontro entre música e cultura que se unem como um guia de campo para cada pessoa se perder”, e “um palco que convida à expansão do pensamento através da arte, música, alegria e partilha, e celebração da vida”.

Durante os três dias deste não-festival, haverá momentos de música, proporcionados por Carminho, Bruno Pernadas e Mário Laginha, de aprendizagem, graças aos workshops de cerâmica, madeiras recicladas e ecologia, desenvolvidos em parceria com o LOULÉ DESIGN LAB, e de partilha, no ciclo de conversas Talks, que acontecem sob a forma de palestras, trocas de ideias informais ou conversas intimistas, e têm como mote os temas principais do CAMP – “Terra, Sentido e Beleza”.

Na sala de uma das casas da propriedade projetam-se ideias e conteúdos, em palestras de 30 minutos seguidas de espaço para perguntas e respostas. Em alternativa, à sombra da oliveira milenar desenrolam-se conversas intimistas, sobre temáticas diversas numa fusão entre oradores e ouvintes. Nas primeiras duas noites de evento, após os concertos, haverá ainda debates informais junto à fogueira.

Raquel Marinho, divulgadora de poesia há mais de uma década e autora do projeto “O Poema Ensina a Cair”, Lourenço Lucena, sensorialista, e Rita Castel´Branco, arquiteta e urbanista são alguns dos convidados.

Como seria expectável, também os vinhos fazem parte desta edição, com provas a acontecer todos os dias, conduzidas por Joana Maçanita e Filipe Caldas de Vasconcellos, responsável pelo Morgado do Quintão e fundador do CAMP.

Os passes de três dias (150 euros), bilhetes diários (75 euros) ou só para os espetáculos (entre 20 a 40 euros), à noite estão disponíveis para compra no site do próprio evento ou na Blueticket, El Corte Inglès, Lojas FNAC, Lojas WORTEN, ABEP, Bilheteira Altice Arena, Turismo de Lisboa, ACP, Lojas PAGAQUI, Phone House, Campo Pequeno, IT Tabacarias, Turismo de Cascais, Multiusos de Guimarães e Altice Forum Braga. Os residentes no concelho de Lagoa assim como os portadores do Passaporte Cultural têm acesso a preços especiais.