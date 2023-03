BTL 2023: Peru espera regresso dos turistas

A instabilidade política e social está a afastar turistas. Representante da embaixada garante que a maioria do território pode ser visitado em segurança.

O Peru, imenso país da América do Sul, quer voltar a entrar na rota do turismo europeu. Depois de alguns locais terem sido fechados devido à instabilidade política e social, que se tem vivido no país, na sequência da destituição e detenção do presidente Pedro Castillo, Machu Picchu já voltou à normalidade. O comboio que liga à montanha foi retomado e o acesso reaberto.

Instabilidade é sinónimo de cancelamento e foi isso que aconteceu no primeiro trimestre de 2023, quase como se a pandemia tivesse voltado. Quanto aos meses futuros ainda tudo é uma incógnita. Neste momento, apenas a zona do Lago Titicaca, na zona dos Andes, junto à fronteira com a Bolívia, se encontra fechada a visitas, por razões de segurança, adianta.

Jaime Perez del Solar, da embaixada do Peru em Lisboa, no stand na Bolsa de Tursismo de Lisboa. Garante que o restante território do país está apto a voltar a receber visitantes. Tanto Machu Pichu, como Cusco ou Arequipa são zonas seguras”, diz o adido da embaixada. No entanto, o site da representação diplomática do Peru em Lisboa mantém a advertência de perigo. “A presente instabilidade política gera conflitos sociais e cortes de estradas de duração imprevísível”. Por isso, “as viagens não essenciais são desaconselhadas, sobretudo por estrada”.

Antes da pandemia, o Peru recebia cerca de 4,5 milhões de turistas por ano, a área de Cusco e Machu Picchu pelo menos 4000 visitantes por dia. Com uma área de 1,3 milhões de quilómetros quadrados, parte dos quais de floresta amazónica, onde se integra a Reserva Nacional de Tambopata, ainda pouco conhecida se a compararmos com Cusco ou Machu Picchu. Uma jóia natural, habitat de mais de 600 espécies de pássaros, incluindo papagaios, araras, periquitos, tucanos, beija-flores e águias; 100 espécies de répteis e anfíbios, incluindo os caimans, anacondas e jiboias; 170 espécies de mamíferos incluindo lontras gigantes, pumas e jaguares, para além de 1200 espécies de borboletas e 20.000 espécies de plantas. Alberga árvores de mais de 30 metros de altura, bosques de bambu, mangues e pântanos de palmeiras.

Mas o Peru é conhecido sobretudo por Machu Piccchu, antiga cidade inca na cordilheira dos Andes, a região envolvente abrange o Vale Sagrado dos Incas, o Camino Inca e a cidade colonial de Cusco, rica em sítios arqueológicos. Lima, a capital, fica na costa do pacífico, com um centro colonial preservado e coleções importantes de arte pré-colombiana. Um mundo imenso de cultura e natureza a descobrir.