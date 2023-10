Bilhetes de cinema a preços reduzidos, em mais uma Festa do Cinema

A segunda edição do ano acontece entre 22 e 25 de outubro, com bilhetes de cinema a 3,5 euros, na maioria das salas de cinema do país.

Depois de uma bem-sucedida edição em maio, a Festa do Cinema está de regresso, numa tentativa de atrair mais espetadores às salas. De 22 a 25 de outubro, a maioria das salas de cinemas do país, incluindo cinematecas e auditórios, vai promover o acesso aos filmes em cartaz com bilhetes a 3,5 euros, de domingo a quinta. Serão cerca de 50 títulos, a serem revelados em breve.

Para Fernando Ventura, da Associação Portuguesa de Empresas Cinematográficas (APEC), “A Festa do Cinema, em que se insere esta 2.ª edição 2023, é uma iniciativa que visa celebrar e promover o cinema e a cultura cinematográfica, incentivando as pessoas a viver a magia do cinema no grande ecrã, tornando a experiência mais acessível e para um público mais amplo”.

A Festa do Cinema é uma iniciativa da Associação Portuguesa de Empresas Cinematográficas (APEC), desde 2015, e conta com o apoio do Instituto do Cinema e do Audiovisual. I.P (ICA), da Associação Portuguesa de Defesa de Obras Audiovisuais (FEVIP) e da Associação para a Gestão Coletiva de Direitos de Autor e de Produtores Cinematográficos e Audiovisuais (GEDIPE).