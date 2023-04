Bienal internacional de Arte Gaia 2023 quer “agitar consciências”

Até 8 de julho, a Bienal internacional de Arte Gaia 2023 leva à Quinta da Fiação, em Lever, 20 exposições que reúnem mais de 300 artistas de várias nacionalidades.

Em 2023, o objetivo da Bienal Internacional de Arte Gaia, cuja quinta edição abriu portas sábado 8, passa por “agitar consciências” numa “bienal de causas”, como descrevem os envolvidos no projeto, trazendo tópicos como guerra, desigualdades sociais, saúde mental ou xenofobia.

O programa deste ano pretende homenagear os artistas plásticos Carlos Carreiro e João Jacinto. Com direção de Agostinho Santos, há 20 exposições de mais de 300 artistas de várias nacionalidades nos dois pavilhões da antiga Companhia de Fiação de Crestuma.

O continente africano destaca-se com uma mostra coletiva do Projeto Manoeuvre, organizada por Jorge Salgueiro, juntando autores como Alberto Chissano, Gonçalo Mabunda e Kheto Lualuali, entre outros. No ano que antecede as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, “Desenhos da prisão” leva a Vila Nova de Gaia 18 trabalhos realizados entre 1951 e 1959 por Álvaro Cunhal na

Penitenciária de Lisboa e no Forte de Peniche. Também há “Revolução – 50 anos, 50 artistas”, com curadoria de Ilda Figueiredo.

De salientar também “Manicómio”, que promove trabalhos de artistas com experiência de doença mental, levando à bienal cerca de uma centena de obras. O programa integra outras exposições coletivas e individuais, com curadoria de nomes como Valter Hugo Mãe, Marisa Silva e Manuela Sampaio. Um habitual concurso internacional deu origem a uma mostra coletiva de 38 trabalhos, selecionados entre os mais de 250 participantes de várias nacionalidades.

Associada à bienal, a Artistas de Gaia – Cooperativa Cultural, recebe nesta ocasião, em 14 polos em cidades de norte a sul do país, bem como na Madeira e Galiza, exposições que celebram artistas consagrados e talentos emergentes. A quinta edição da Bienal Internacional de Arte Gaia integra igualmente duas exposições desenvolvidas em parceria com a Universidade do Porto: uma na Galeria da Biodiversidade – Centro de Ciência Viva e outra na Faculdade de Medicina Dentária.