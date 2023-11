As visitas noturnas estão de volta ao Dino Parque Lourinhã

Durante todos os sábados de novembro, o Dino Parque Lourinhã, com mais de 200 modelos de dinossauro, estende o seu horário para receber as Noites Jurássicas. Há passeios autónomos e visitas guiadas.

Em novembro, o Dino Parque Lourinhã volta a estender o seu horário, até às 21h, com o regresso das visitas noturnas, todos os sábados deste mês. Nestas Noites Jurássicas, miúdos e graúdos podem explorar os trilhos deste parque nascido há cinco anos, estendendo-se ao longo de dez hectares, de lanterna da mão e com uma iluminação instalada de propósito para criar um ambiente misterioso. Os efeitos sonoros, com ruídos noturnos dos mais de 200 dinossauros, também fazem parte da experiência.

Quem preferir, em alternativa a explorar o Dino Parque por si mesmo, pode optar pelos passeios guiados, onde se aprende mais sobre os animais aqui em exposição, na companhia dos guias especializados do parque. O bilhete de adulto para as Noites Jurássicas custa 14 euros e o de criança (entre os quatro e os 12 anos) fixa-se nos 10 euros. Para o caso das visitas guiadas, os valores sobem para os 17 euros (adulto) e 12,50 euros (criança).

“Os cenários noturnos oferecem uma atmosfera completamente diferente daquela a que estamos habituados a ver durante o dia e, com a iluminação, o parque ganha uma aura misteriosa e emocionante que irá, decerto, encantar os nossos visitantes”, explica Tiago Marques, gestor de marketing do Dino Parque Lourinhã. “A iluminação especial fará com que os cenários brilhem de maneira distinta e os jogos de luz e cores criam um ambiente mágico. Além disso convidamos todos a virem descobrir outros animais que habitam no Dino Parque e que passam despercebidos durante o dia”, acrescenta o responsável.

Saiba mais sobre o regresso das visitas noturnas no site oficial do parque.