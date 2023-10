Aldeia histórica de Idanha-a-Velha recebe festival gastronómico

Arrebita Idanha Bio está de regresso este sábado com uma quarta edição e a presença de mais de uma dúzia de chefs, alguns de casas Michelin. Animação de DJ, showcooking e um mercado de produtos biológicos fazem parte do cartaz.

A beirã Idanha-a-Velha, uma das 12 Aldeias Históricas do país, recebe este sábado, dia 7, a quarta edição do Arrebita Idanha Bio, o festival gastronómico que reúne 14 chefs e projetos de restauração, alguns destes com distinção Michelin, e que dá palco aos produtos locais, certificados e biológicos.

Duas semanas depois de mais uma edição do Arrebita Portimão, a iniciativa regressa ao concelho de Idanha-a-Nova, que acaba de receber o prémio da União Europeia de Melhor Bio Região da Europa. A entrada é livre, o horário entre as 12h e as 23h e os pratos confecionados pelos chefs presentes têm o custo mínimo de 6,5 euros.

Vincent Farges, do Epur (Lisboa, uma estrela Michelin), Gil Fernandes, da Fortaleza do Guincho (uma estrela Michelin) e Julien Montbabut, do Le Monument (Porto, uma estrela Michelin) são alguns dos convidados desta edição, que terá ainda o Mercado de Produtos Bio, sessões de showcooking e animação de DJ. A estas figuras juntam-se outras como Michele Marques, da Mercearia Gadanha (Estremoz), Filipe Ramalho, do Pateo Real (Alter do Chão), Hugo Brito, do Boi Cavalo (Lisboa) e Lídia Brás, do Stramuntana (Vila Nova de Gaia), entre outros.

“Acreditamos que para termos uma gastronomia como referência mundial, temos primeiro de criar uma cultura gastronómica, sobretudo junto das comunidades que vivem fora dos grandes centros urbanos. Por outro lado, é fora dos grandes centros que se encontram os produtores e os produtos de produção biológica e sustentável… É muito gratificante organizar e fazer acontecer um festival como o Arrebita com estas características, de entrada gratuita, muito familiar e aberto a todos”, explicam Ana Músico e Paulo Barata, diretores da Amuse Bouche, organizadora do Arrebita Portugal. Saiba mais no site oficial do festival.