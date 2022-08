Agosto é mês de cine-concertos ao ar livre na Escola de Hotelaria de Setúbal

O ciclo Cinema no Pátio vai exibir clássicos da época do mudo, com música ao vivo. O evento realiza-se no âmbito do programa municipal Set’Curtas, dias 12, 20 e 27 de agosto.

As sessões no pátio da escola, de entrada gratuita e sempre às 21h30, incluem a exibição de curtas-metragens de atores e realizadores emblemáticos do cinema mudo. “Ao que o mundo chegou!”, de Frank R. Strayer, e “Charlot Maquinista”, realizado e protagonizado por Charlie Chaplin, são os filmes a apresentar no dia 12, numa sessão acompanhada pela música de Arminho Neves, guitarra, e Luís Martins, contrabaixo.

No dia 20, são exibidos “O cozinheiro”, de Roscoe “Fatty” Arbuckle, e “A cabra”, de Buster Keaton e Malcolm St. Clair, enquanto a 27 é a vez de “O Tímido”, de Fred C. Newmeyer e Sam Taylor. As duas sessões são ilustradas com composições criadas e tocadas ao vivo pela pianista Joana Rolo.